جامعة عين شمس تُكذب أحد الأطباء: ليس له صلة بكلية الطب

كتب- عمر صبري:

أكدت جامعة عين شمس، أن الطبيب المدعو "ض. أ" الذي تحقق معه نقابة الأطباء بسبب تقديم نصائح طبية للمرضى مخالفة للقواعد الطبية ويدّعي أنه أستاذ بجامعة عين شمس، ليس له أي صلة بالجامعة، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، موضحة أن خدمته انتهت رسميًا في الجامعة منذ عام 2023، وذلك وفق القرارات الإدارية المعتمدة والموثقة في سجلات الجامعة.

كما نفت الجامعة، في بيان اليوم، بشكل قاطع، ما يدعيه المذكور عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم نفسه بصفة "أستاذ بجامعة عين شمس" أو انتمائه الأكاديمي لها، مشيرة إلى أن هذه الأقاويل غير صحيحة تمامًا وتضلل الرأي العام وتمثل اعتداءً على اسم وقيمة المؤسسة الجامعية العريقة.

وشددت الجامعة، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة أكاديمية غير حقيقية أو يستخدم اسم الجامعة بصورة تُسيء لها أو تضلل المواطنين، وذلك حفاظًا على مكانة الجامعة وصونًا لحقوق المرضى والمجتمع في الحصول على معلومات موثوقة صادرة من جهات أكاديمية معتمدة.

كما أكدت جامعة عين شمس، تعاونها الكامل مع النقابة العامة للأطباء والجهات المختصة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد المذكور، حرصًا على سلامة الممارسة الطبية واحترامًا للقواعد العلمية والمهنية المعتمدة.

