"قريبين".. منصة تواصل موحدة بين الطلاب والإدارة بتنفيذ "حلوان بلس تيك"

تستعد جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) وجامعة حلوان الأهلية وجامعة حلوان التكنولوجية لإطلاق مبادرة "قريبين"، كأول منظومة تواصل موحدة بين الطلاب والإدارة، بتنفيذ كامل من فريق "حلوان بلس"، في إطار توجه الجامعات الثلاث نحو تطوير آليات التواصل وخلق قناة مباشرة لاستقبال أفكار الطلاب ومقترحاتهم لدعم عملية التطوير.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الذي أكد أن المرحلة المقبلة تعتمد على إشراك الطلاب بصورة أكبر في عملية البناء والتطوير، واعتبار آرائهم جزءًا أساسيًّا من صناعة القرار داخل الجامعات.

وأوضحت جامعة العاصمة أن مبادرة "قريبين" مبنية على فكرة بسيطة؛ لكنها قوية، وأن يكون الطالب أقرب إلى الإدارة، والإدارة تكون أقرب إلى الطالب.

وتعمل المنظومة على توفير منصة موحدة تتيح لجميع طلاب الجامعات الثلاث مشاركة أفكارهم، ومقترحاتهم، وآرائهم التطويرية، وكذلك متابعة المبادرات والأنشطة ومشروعات التطوير التي تنفذها الجامعة.

وانتهت "حلوان بلس تيك" بالفعل من تجهيز المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وتصميم نظام متكامل سهل الاستخدام، إلى جانب تجهيز مكتب "قريبين" داخل مقر "حلوان بلس" بجامعة حلوان الأهلية؛ ليكون المركز الرئيسي لإدارة المنظومة الجديدة.

وتهدف المبادرة إلى خلق قناة تواصل مباشرة ومنظمة بين الطلاب والإدارة، واستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من الطلاب في مختلف التخصصات، وتعزيز المشاركة الطلابية في خطط التطوير داخل الجامعات، وتوحيد آلية التواصل بين الجامعات الثلاث ضمن كيان واحد، وبناء ثقافة جديدة قائمة على الشفافية، والقرب، والعمل المشترك.

وتستعد الجامعات الثلاث لإطلاق المبادرة رسميًّا خلال الفترة المقبلة، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين الطالب والإدارة، قائمة على: الاستماع والتفاعل والتطوير المشترك.

