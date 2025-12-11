القاهرة - أ ش أ:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: الدكتور محفوظ عبدالستار أبو الفضل إبراهيم، رئيسًا لجامعة الغردقة، والدكتور طه حسن مختار عبدالفتاح، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة أمل محمد يوسف السيد، عميدًة لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والدكتور محمود مصطفى محمد طه، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، والدكتور أكمل شوقي جاب الله عطية، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان نبيل أحمد خليل، عميدًة لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.