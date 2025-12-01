أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2025 شهد طفرة في عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، وتعزيزًا لقدراتها الأكاديمية والإدارية، وضخ المزيد من الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط التطوير المؤسسي.

وأوضح الوزير أن إجمالي القرارات الجمهورية الصادرة منذ 1 يناير 2025 وحتى تاريخه بلغ 191 قرارًا، توزعت على مختلف مواقع القيادة داخل الجامعات، على النحو التالي:

تعيين رؤساء الجامعات: قراران

تعيين نواب رؤساء الجامعات: 21 قرارًا

تعيين عمداء الكليات: 168 قرارًا

وأشار الدكتور عاشور إلى أن هذا الزخم في حركة التعيينات يأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين القيادات الجامعية من مواصلة تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الأكاديمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التعليمية والبحثية.

جدير بالذكر أن عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية خلال عام 2024 بلغ 90 قرارًا فقط، وفق تصريح محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشملت: 3 قرارات لتعيين رؤساء الجامعات، و10 قرارات لتعيين نواب رؤساء الجامعات، و77 قرارًا لتعيين عمداء الكليات.

