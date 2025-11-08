كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن إعداد كتيب "من أنا" من أجل تعزيز وعي الطلاب بتاريخ وحضارة مصر العريقة؛ بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري.

وتأتي مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فير مختلف أقاليم الجمهورية.

وأضاف المجلس، في بيان اليوم، أنه تم إعداد المحتوى من قبل نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لجامعات القاهرة وبنها وسوهاج وتم إعداد نسخة المحتوى بطريقة تجذب الطلاب ونشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.

ويركز كتيب "من أنا" على تسليط الضوء على إنجازات الحضارة المصرية عبر العصور في المحاور التالية:

- الريادة العلمية والفكرية.

- القوة الوطنية.

- مهد الحضارات والأديان.

- الجمهورية الجديدة.

ودعا المجلس، طلاب الجامعات المصرية لقراءة هذا الكتيب لتعميق فهمهم لتاريخهم الوطني، ويشجعهم على زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف المصرية باعتبارها تجسيدًا حيًا لإنجازات الأجداد، حيث يمكن الاطلاع على الكتيب، من هنا.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين