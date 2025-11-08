التعليم العالي: مصر تعمل بخطى ثابتة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي

كتب- عمر صبري:

فازت جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن المجموعة العربية للفترة 2025-2029، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت الجمعة 7 نوفمبر في إطار الدورة 43 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقدة بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم، إن مصر حصلت على 114 صوتًا من الدول الأعضاء، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر في المحافل الدولية، ودعم المجتمع الدولي لدورها الفاعل في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وصرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا الفوز يعكس تضافر الجهود الوطنية تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تعمل بخطى ثابتة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويُعد هذا الإنجاز استمرارًا للنجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في إطار عملها داخل منظمة اليونسكو، خاصة بعد الفوز المشرّف للدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو، والذي حظي بدعم 55 دولة خلال انتخابات المجلس التنفيذي في السادس من أكتوبر الماضي، بما يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها مصر في ظل رؤيتها المتكاملة للتنمية المستدامة والانفتاح على العالم.

