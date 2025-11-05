

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الحفل الذي نظمته كلية الطب البيطري بمناسبة تجديد الاعتماد المؤسسي وحصولها على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بحضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، والدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وبحسب بيان، أعرب الدكتور عبدالصادق عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه جاء تتويجًا لمسيرة من العمل المؤسسي والتطوير الأكاديمي والالتزام بمعايير الجودة، بما يعكس المكانة الراسخة لجامعة القاهرة وريادتها الممتدة في العلوم البيطرية، ويمثل خطوة مهمة نحو اعتماد الجامعة بأكملها ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الجودة والتميز الأكاديمي والبحثي.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تمضي بثبات نحو المستقبل عبر مشروعات تطوير كبرى شملت البنية التحتية والبرامج الأكاديمية والتقنيات التعليمية الحديثة، مشيرًا إلى انطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، التي تقدم برامج حديثة من بينها برنامج الطب البيطري، في إطار رؤية الجامعة لتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات المستقبل ويعزز الدور العلمي والبحثي لمصر في المجالات الطبية والبيطرية.



وأشار إلى ما حققته الجامعة من إنجازات على المستويات المحلية والدولية في مجالات التصنيفات العالمية والتحول الرقمي ودعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن توسع علاقات التعاون الدولي مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية، موجهاً الشكر للدكتورة إيمان بكر، عميدة الكلية السابقة، لجهودها المبذولة خلال فترة عمادتها، ومهنئًا الدكتور أحمد سمير على صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا للكلية.



ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن تجديد اعتماد كلية الطب البيطري يمثل اعترافًا بمسيرتها المتميزة في تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والبحث والإدارة، مشيرًا إلى أن الكلية تُعد القاطرة التي تقود تطوير مهنة الطب البيطري في مصر والوطن العربي، وتسهم في تخريج أطباء بيطريين مؤهلين يمتلكون القدرة على المنافسة ومواجهة التحديات الصحية والبيئية بكفاءة.



بدوره، أوضح الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، أن تجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والتطوير المستمر داخل الكلية، ويعكس ما وصلت إليه من تميز علمي وبحثي وخدمي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن الكلية نجحت في بناء منظومة تعليمية متكاملة تقوم على الابتكار وتنمية مهارات الطلاب وتوسيع آفاق البحث العلمي التطبيقي بما يخدم الأمن الغذائي وصحة الإنسان والحيوان.



كما أعربت الدكتورة إيمان بكر، عميدة الكلية السابقة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة جهد جماعي متواصل، مؤكدةً أن الاعتماد يمثل حافزًا قويًا لمواصلة التطوير بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وموجهةً الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للكلية في سعيها لتحقيق التميز المؤسسي.



