مسار تدريب مجاني.. نداء من التعليم العالي للطلاب والخريجين

جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعوتها للطلاب والخريجين للاستفادة من المسار التدريبي الرقمي المجاني المقدَّم بالتعاون مع شركة Cisco وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تأهيل المتدربين بالمهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل.

ويتيح المسار مجموعة من البرامج المتخصصة، من بينها: (علوم البيانات وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني - الشبكات والبنية التحتية الرقمية - مهارات التكنولوجيا واللغات الداعمة للعمل التقني).

جميع البرامج تُقدَّم عبر منصة تدريبية إلكترونية، وبشكل مجاني بالكامل، مع إمكانية الحصول على شهادة معتمدة من Cisco للمتميزين، بما يعزز فرصهم المهنية ويرفع جاهزيتهم لسوق العمل.

للتسجيل والالتحاق بالمسار التدريبي، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس