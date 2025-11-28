إعلان

مسار تدريب مجاني.. نداء من التعليم العالي للطلاب والخريجين

كتب : محمد نصار

12:45 ص 28/11/2025

وزارة التعليم العالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعوتها للطلاب والخريجين للاستفادة من المسار التدريبي الرقمي المجاني المقدَّم بالتعاون مع شركة Cisco وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تأهيل المتدربين بالمهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل.

ويتيح المسار مجموعة من البرامج المتخصصة، من بينها: (علوم البيانات وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني - الشبكات والبنية التحتية الرقمية - مهارات التكنولوجيا واللغات الداعمة للعمل التقني).

جميع البرامج تُقدَّم عبر منصة تدريبية إلكترونية، وبشكل مجاني بالكامل، مع إمكانية الحصول على شهادة معتمدة من Cisco للمتميزين، بما يعزز فرصهم المهنية ويرفع جاهزيتهم لسوق العمل.

للتسجيل والالتحاق بالمسار التدريبي، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي شركة CISCO صندوق تطوير التعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026