ما الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي لبحوث الصناعات الغذائية والتغذية؟

كشف المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وكافة الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، تحت إشراف الدكتورة منال محمد رمضان، عميد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية.

وفيما يلي الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي:

تقدير المركبات الطيارة في الزيوت الطبية والعطرية.

تقدير المركبات الطيارة في الخضروات والفاكهة.

تقدير مركبات النكهة في المنتجات الغذائية (المخبوزات – منتجات اللحوم – منتجات الألبان).

تقدير الأحماض الدهنية في الزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية.

تقدير الاستيرولات في الزيوت النباتية.

تقدير المركبات الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها.

تقدير المركبات الفينولية والفلافونويدات في المستخلصات النباتية.

تقدير السكريات والفيتامينات.

تقدير المركبات الفعالة في المستخلصات النباتية.

إنتاج المستخلصات المختلفة من مصادر نباتية وحيوانية (استخلاص الزيوت الطيارة – الزيوت الغذائية – المستخلصات المائية) باستخدام المذيبات المختلفة وتقييمها كيميائياً وفيزيائياً.

تحليل كيميائي كامل للمنتجات الغذائية المختلفة لتقدير (الرطوبة – البروتين – الكربوهيدرات – الدهن – الرماد – الألياف باستخدام جهاز Raw Fibre Extractor).

تقدير نسبة الدهن في المحاصيل الزيتية.

تقدير نسبة النيتروجين الكلية باستخدام جهاز Dumas Nitrogen Analyzer.

تقدير مضادات الأكسدة في المستخلصات المختلفة والسوائل البيولوجية.

الكشف عن غش الزيوت العطرية.

تجفيف الخضروات والفاكهة ومنتجاتها، وكذلك تجفيف المركبات الفعالة باستخدام التجفيف بالتجميد.

التقييم الحسي للمنتجات الغذائية المختلفة باستخدام طرق التقييم الحسي من حيث اللون والطعم والرائحة والقوام والملمس.

وأكد المعهد تقديمه كافة الاستشارات العلمية والفنية لجميع قطاعات صناعة الأغذية والمشروبات والنكهات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الصناعات الغذائية والأغذية الوظيفية، ودورات تدريبية على جميع أجهزة التحاليل والتعريف بطرق التحاليل المختلفة، ودعم الطلاب والخريجين في مشاريع التخرج واكتساب الخبرات والمهارات العملية. كما يفتح المجال لعقد بروتوكولات تعاون مشترك مع الجهات الصناعية لدعم الصناعة في مجالات البحث والتطوير، ودعم إنتاج العديد من المستخلصات الطبيعية المضادة للأكسدة والمستخدمة في قطاعات الصناعات المختلفة.

وأوضح أن الجهات المستفيدة تتضمن المراكز البحثية والجامعات وطلاب الدراسات العليا في مجال الصناعات الغذائية والكيمياء الحيوية والعلوم الزراعية والصيدلانية، وشركات التصنيع الدوائي، والشركات العاملة في مجال مكسبات الطعم والرائحة، والشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي والغذائي.