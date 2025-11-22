رابط تحميل أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

أعلنت جامعة القاهرة، صدور "دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي بجامعة القاهرة"، وذلك في إنجاز جديد يعكس ريادة الجامعة وحرصها على ترسيخ الاستخدام المسؤول والواعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة البحث العلمي.

ويُعد هذا الدليل الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية كدليل مؤسسي متخصص ينظم آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وفق إطار علمي وأخلاقي يوازن بين متطلبات الابتكار والحفاظ على أصالة البحث ونزاهته الأكاديمية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج المعرفي وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن إطلاق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي يُعد خطوة رائدة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث المسؤول، وترسيخ ضوابط أخلاقية وعلمية تضمن توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم جودة البحث ويحافظ على أصالته ونزاهته.

وأشار إلى أن هذا الدليل يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الباحثين على الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة بصورة واعية ومنضبطة، ويدعم مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة بحثية رائدة تواكب التطورات العالمية وتسهم في صناعة المعرفة وفق أعلى المعايير الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الدليل يمثل إطارًا تنظيميًا مرنًا يواكب التغيرات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُرسّخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسئول لتلك الأدوات داخل المنظومة البحثية، بما يدعم الابتكار دون الإخلال بالقيم الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي.

ولفت إلى أن الدليل يسهم في توحيد الرؤى والمعايير المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز من جودة المخرجات البحثية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير سياساتها الداعمة للتحول الرقمي والتميز البحثي.

جدير بالذكر أن "دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي بجامعة القاهرة" أعده قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف د. محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة، ومن خلال لجنة متخصصة ضمت نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعة، وهم: د. عماد شلبي، ود. إيمان السيد، ود. هبة محمد، ومحمد صلاح، وشيماء سعد.

وقد شارك في مراجعته اللغوية د. عبد الله فضل، ود. سيد جمال، ود. حسن محمد علي، حيث يمثل خطوة محورية نحو بناء بيئة بحثية أكثر وعيًا بالتقنيات الحديثة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة منهجية مسئولة، تواكب المعايير الدولية وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والابتكار المعرفي.

ويمكن الاطلاع على الدليل كاملًا، اضغط هنا.

