لطلاب جامعة حلوان.. شروط وتفاصيل مسابقة "جامعة بلا فساد"

تنظم اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب - إدارة النشاط الفني والثقافي، مسابقة "جامعة بلا فساد".

تأتي المسابقة ضمن الأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تشمل مجالات الفنون التشكيلية (الرسم، البوستر، الفوتوغرافيا) إلى جانب الشعر الفصيح والعامية، بما يتيح للطلاب التعبير عن رؤيتهم وإبداعهم في مواجهة الفساد عبر مختلف أشكال الفنون.

ويشارك في المسابقة طلاب من جميع كليات الجامعة، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، بحيث يقدم كل طالب عملًا فنيًا أو شعريًا يعبر عن هوية كليته ومهنته المستقبلية في إطار شعار "جامعة بلا فساد".

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تؤمن بأن مكافحة الفساد تبدأ من نشر الوعي بين الطلاب، وأن الفنون والشعر يمثلان وسيلة قوية للتعبير عن قيم النزاهة والانتماء.

وقال: نحن نحرص على أن تكون الجامعة بيئة خالية من الفساد، وأن نغرس في طلابنا قيم الشفافية والالتزام، ليكونوا قادة المستقبل القادرين على بناء مجتمع قوي قائم على العدالة، هذه المسابقة هي رسالة واضحة بأن الفن يمكن أن يكون أداة للتغيير الإيجابي.

وأشارت الدكتورة حنان كمال، مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، إلى أن مسابقة جامعة بلا فساد تأتي كجزء من استراتيجية الجامعة لنشر ثقافة الوقاية من الفساد بين الطلاب، وإشراكهم في التعبير عن رؤيتهم من خلال الفنون والشعر.

وأوضحت: نحن نؤمن أن الطالب هو محور التغيير، وأن مشاركته الفاعلة في مثل هذه الأنشطة تعزز وعيه وتجعله أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات المجتمعية. هذه الفعالية تمثل نموذجًا للتكامل بين الأنشطة الثقافية والتوعوية في خدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت جامعة حلوان، أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات، بل ممارسة عملية تبدأ من داخل الجامعة عبر الأنشطة الطلابية والإبداع الفني، لتكون الجامعة نموذجًا يحتذى به في نشر قيم النزاهة والشفافية.

وتتضمن شروط المسابقة: الرسم 50×70، والبوستر 35×50، والفوتوغرافيا 20×30، على أن يكون الرسم والشعر معبرًا عن أنواع وطرق مكافحة الفساد، ويكون آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

ويمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك تقديم الأعمال لرعاية الطلاب بالكلية، أو الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمقر الحرم الجامعي، عين حلوان، تحت إشراف نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفني.

