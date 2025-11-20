وزير التعليم العالي: ارتفاع الجامعات المصرية إلى 128

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اجتماع تنسيقي لأفرع الجامعات الأجنبية، بحضور الدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورؤساء مجالس الأمناء، ورؤساء أفرع الجامعات الأجنبية، ومستشاري الوزارة بالأفرع، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد عاشور على التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو التوسع المدروس في التعليم العالي وتدويله، لتصبح منصة تعليمية دولية رائدة عالميًا، ووجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة.

وأشار عاشور إلى جهود تدويل التعليم العالي المصري الذي تحرص الوزارة على تطبيقه ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز المرجعية الدولية للمنظومة الجامعية المصرية.

واستعرض الوزير تطور منظومة الجامعات منذ عام 2014 وحتى اليوم، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 128 جامعة، موضحًا أن هناك احتياجًا فعليًا للتوسع في مؤسسات التعليم العالي لمواكبة الزيادة السكانية وارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم العالي، وصولًا إلى تحقيق هدف الوزارة باستيعاب أكثر من 5,6 مليون طالب عام 2032، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين.

وأكد الوزير أن منظومة أفرع الجامعات الأجنبية شكّلت تجربة متميزة وهامة ضمن روافد منظومة التعليم العالي المصرية، حيث تُقدِّم نموذجًا فريدًا للتعليم الدولي، يتيح للطلاب المصريين والوافدين في مصر دراسة تخصصات علمية تواكب أحدث التوجهات العالمية، إضافة إلى الانفتاح على تدريس التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، حيث تمنح هذه الفروع الطلاب شهادات من الجامعة الأجنبية الأم، وتؤهلهم لمواكبة تطورات سوق العمل الدولية.

ولفت إلى أن فتح فروع للجامعات الأجنبية في مصر مكّن الطلاب المصريين من الحصول على فرص تعليم عالمية دون الاضطرار للسفر إلى الخارج، مما خفّف العبء عن أولياء أمورهم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على الترابط والتكامل بين فروع الجامعات الأجنبية وباقي روافد منظومة التعليم العالي المصرية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يحقق التكامل بينها جميعًا في إطار تطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مشاركتها في جميع المبادرات الوطنية، ومن بينها مبادرة "تحالف وتنمية".

وأوضح الوزير أن هناك 9 أفرع جامعات أجنبية تعمل حاليًا داخل مصر، ومن المتوقع انضمام 11 فرعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجامعات البريطانية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأفرع، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا والأول إفريقيًا في استضافة أفرع للجامعات البريطانية.

كما أشار الوزير إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي بلغ عددها 42 مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية والفرنسية خلال ملتقى الجامعات المصرية – الفرنسية، وذلك في إطار التوسع في تقديم خدمات التعليم الفرانكفوني داخل مصر والدول الإفريقية، مشيداً بإطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج متميز للشراكة الدولية في مجال التعليم العالي.

ولفت الوزير كذلك إلى توقيع عقود لمكاتب عدد من هيئات التصنيف والتسجيل البريطانية لفتح فروع لها في مصر، بهدف توفير برامج تدريب معتمدة تمنح الخريجين المهارات المطلوبة لسوق العمل الدولي، وتشمل: الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما نوه إلى إنشاء أفرع لأربع جامعات مصرية بالخارج، مؤكدًا أن الطالب الدارس بهذه الفروع الخارجية يُعد امتدادًا للطلاب الوافدين، وداعمًا للقوة الناعمة المصرية في قطاع التعليم العالي عالميًا.

وأشار الوزير إلى خطة جذب الطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر"، وإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية (Egy Aid)، إلى جانب خطة الترويج للدراسة في مصر عبر المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.

وأعلن الوزير أن خطة الوزارة تشمل التوسع في تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في مختلف روافد التعليم العالي، مع وضع آلية موحدة لدعم المتفوقين، وإطلاق منصة موحدة للتقدم على المنح بما يضمن وصولها لمستحقيها، كما أشار إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك المركزي المصري، مثمنًا دوره في دعم برامج المنح، بالإضافة إلى إطلاق بروتوكول منحة "الدكتور علي المصيلحي" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور عاشور العمل على مواجهة التحديات المصاحبة لعملية التوسع، وفي مقدمتها تطوير الهياكل الإدارية، وتحديث التخصصات العلمية، وتوفير أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

كما أشار إلى الاستفادة من اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج "أفق أوروبا"، لافتًا إلى إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025 بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والتوقيع بالأحرف الأولى على مد اتفاقية بريما على هامش إطلاق البرنامج. كما نوه إلى إطلاق تقرير استراتيجي حول توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر Going Global بلندن.

وأشار الوزير كذلك إلى مشاركة مصر في ورشة عمل "تدويل التعليم العالي" على هامش فعاليات النسخة الخامسة والثلاثين من المعرض الدولي للتعليم العالي بالسويد، إلى جانب المشاركة في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان "مهارات من أجل مستقبل مستدام" على هامش أعمال الدورة (43) للمؤتمر العام لليونسكو بمدينة سمرقند.

وأكد الوزير استمرار تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وخاصة المعنية بالتخصصات البينية، مشيرًا إلى إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة في نسخة تصنيف التايمز للتخصصات البينية. وأوضح أن التصنيفات الدولية تمثل مؤشرًا يعكس نجاح الجامعات المصرية في تطبيق مبادئ المرجعية الدولية والتخصصات البينية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية عالميًا.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سلوى رشاد، أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، عن تقديرها للثقة التي منحها لها وزير التعليم العالي، مؤكدة حرصها على استمرار تطوير منظومة الأفرع الأجنبية ودعم دورها في تعزيز التعليم الدولي داخل مصر، مشيرًا إلى مواصلة العمل على رفع جودة البرامج الأكاديمية وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة ودعم جهود جذب الطلاب الوافدين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية إقليمية ودولية، مقدمة الشكر لمجلس الجامعات الخاصة والأمانة الفنية لدورهم في المرحلة السابقة.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الوضع الحالي لأفرع الجامعات الأجنبية، حيث يوجد 9 أفرع صدر لها قرار جمهوري في الخدمة حاليا، و11 فرعًا انتهت دراسة ملفاتها وجاري استكمال استصدار القرارات الجمهورية لها، و10 طلبات لأفرع قيد الدراسة، بالإضافة إلى 4 أفرع لجامعات مصرية بالخارج، بإجمالي 34 فرعًا.

اقرأ أيضاً:

يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات