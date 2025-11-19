استقبلت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي» في زيارة رسمية لاعتماد برنامج النساء والتوليد، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ومشاركة الدكتورة إيمان فؤاد نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لمسار الاعتمادات الأكاديمية التي حققتها مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية، بدءًا من حصولها على الاعتماد المؤسسي في يناير 2024، ثم اعتماد برامج تخصصية مثل الأمراض الجلدية وطب الأورام، بالإضافة إلى الزيارات المتتابعة لوفود البورد العربي لتقييم واعتماد البرامج التدريبية بمختلف الأقسام.

وضم الوفد المكلف بمهام الاعتماد الدكتور سعيد السراحنة رئيس لجنة الاعتماد البرامجي ورئيس المجلس العلمي لتخصص أمراض النساء و التوليد، الدكتور عبد الرحمن الشارف عضو لجنة الاعتماد وعضو لجنة القياس والامتحانات لتخصص أمراض النساء و التوليد، الدكتور محمد شيرين رمضان عضو لجنة الاعتماد والمقرر للمجلس العلمي لتخصص أمراض النساء والتوليد، الدكتور أحمد التاودي، مدير مكتب القاهرة المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وانطلقت أعمال الزيارة بلقاء تعريفي تناول الهيكل التدريبي لبرنامج النساء والتوليد، والوحدات الإكلينيكية التابعة للمستشفى، وطبيعة الخدمات المقدمة داخل غرف العمليات والولادة، والعيادات المتخصصة، وقسم الطوارئ، ووحدات الرعاية.

وشمل اللقاء استعراض البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وعدد المتدربين، ونظام تقييم الأطباء وبرامج الإشراف الإكلينيكي.

وتضمن اللقاء مناقشات علمية بين أعضاء الوفد وأعضاء هيئة التدريس بالقسم حول المسارات التدريبية، وضوابط الامتحانات، وآليات المتابعة داخل وحدات التدريب، وتم خلالها الرد على مختلف استفسارات اللجنة.

وأجرى الوفد جولة ميدانية داخل مستشفى النساء والتوليد و شملت زيارة معمل المحاكاه ( Vasalca ) ووحدة طب الجنين ووحدة (I V F) ومعمل المهارات والتى اشادوا بكل منها كما تم المرور على الوحدات وغرف العمليات، والولادة، والطوارئ، والعيادات، للاطلاع على سير العمل والبنية المستخدمة في تقديم الخدمات الطبية والتدريبية داخل القسم.

شارك في استقبال الوفد من قسم النساء والتوليد: الدكتور أحمد عبد المجيد عطية رئيس القسم، الدكتور أحمد محمود سيد على مدير مستشفى النساء، الدكتورة سماح أبو الغيط رئيس قسم الطوارئ، الدكتور معتز الشربيني مدير العيادات، والدكتور علي حسام أحمد موافي مدير الجودة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مستشفيات جامعة القاهرة المستمرة لتطوير برامجها التدريبية وتعزيز جودة التعليم الإكلينيكي، بما يدعم استمرار مكانة قصر العيني كأحد أبرز المراكز الأكاديمية المتخصصة عربيًا في مجال النساء والتوليد.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة

تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته