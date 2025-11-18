"تسويق العقول".. تفاصيل معرض أكاديمية البحث العلمي "7 ديسمبر 2025"

تنطلق فاعليات المعرض الدولي لتسويق الأبحاث IRC EXPO 2025 في نسخته الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال الفترة من 7- 8 ديسمبر المقبل، والذي يعد منصة مصرية عالمية رائدة في تسويق مخرجات البحث العلمي وتعزيز الابتكار، على هامش فاعليات الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، التي تستضيفها مصر في ديسمبر المقبل، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنظيم هذا المعرض الدولي يأتي امتدادًا لجهود الدولة في دعم الربط بين البحث العلمي والصناعة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطني، مشيرًا إلى أن إقامة المعرض بالتزامن مع حدث علمي دولي بهذا الحجم تعكس التوجه المصري نحو تحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للبحث العلمي والتعاون الصناعي، مع التركيز على الحلول المستدامة المبتكرة للتحديات العالمية.

وأكد عاشور أن المعرض يمثل فرصة مهمة للباحثين لاستكشاف أحدث حلول الابتكار، وبناء شراكات دولية، وتقديم نماذج ناجحة للتعاون بين الأكاديمية والصناعة، كما يمثل منصة استراتيجية للحكومات والمؤسسات لتبني التقنيات الجديدة ورفع القدرة التنافسية ودفع الناتج المحلي الإجمالي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطبيق توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر إبداعًا واستدامة.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن معرض IRC EXPO 2025 يأتي في نسخته الأولى كخطوة متقدمة بعد النجاحات المتتالية لمعرض القاهرة الدولي للابتكار.

وتستمر فاعلياته على مدار يومين كاملين، ويهدف إلى إبراز أفضل التقنيات والمبادرات، وأحدث التجارب التفاعلية والتطبيقات الذكية، ويمثل ملتقى للتعاون والتواصل، ومنصة عالمية تجمع الباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف الدول.

ويشارك في المعرض أكثر من 25 دولة، وألف زائر، وعروض ديناميكية لأكثر من 250 ابتكارًا عالميًّا، وتتضمن الفاعليات 20 جلسة نقاشية، و50 اجتماعًا لعقد صفقات إنتاجية وتسويقية فعالة، لربط المبتكرين والباحثين بالشركاء الصناعيين، ويعرض الباحثون نتائج مشروعاتهم من خلال 30 منتدى وجلسة مخصصة بمشاركة المستثمرين المحتملين والشركاء المؤسسين، بالإضافة إلى جلسات وورش عمل متخصصة تناقش التعلم التعاوني الذي يقود للاكتشاف، وتركز على التطبيقات العلمية للبحث بما يتماشى مع احتياجات الصناعة، وسبل نقل التكنولوجيا، وتدعم تحويل الأبحاث الجامعية إلى مشروعات تطبيقية ذات جدوى اقتصادية.

وأضافت الدكتورة جينا الفقي أن تنظيم المعرض بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية للشراكة بين الأكاديميات، يفتح المجال لشراكات واسعة بين المؤسسات البحثية العالمية والقطاع الصناعي المحلي والدولي، ويمنح الباحثين فرصة لعرض ابتكاراتهم أمام مستثمرين محتملين، الأمر الذي يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة

تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته