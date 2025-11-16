يقدم بطاطين ومفروشات.. جامعة عين شمس تنظم معرضا للمنتجات الاستهلاكي

نظم "قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " جامعة عين شمس بمشاركة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية وبنك مصر "معرض المنتجات الاستهلاكية"، فى إطار حرص جامعة عين شمس على تنفيذ دورها المجتمعى الرائد و تحقيق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة والذى يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى بصالة الألعاب الرياضية بالحرم الجامعي (ب) - كلية التجارة.

ويقدم المعرض مختلف المنتجات من "ملابس - مفروشات منتجات جلدية - بطاطين - منتجات بلاستيكية"وذلك بإشراف اللواء حسام الشربيني - أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة.

أشادت الدكتورة غادة فاروق بالتعاون المثمر بين الجامعة والمنطقة الصناعية لوزارة الداخلية وبنك مصر، مؤكدة أن تضافر الجهود و التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وفقًا للاستراتيجيات والخطط الوطنية ويضمن التنسيق المستمر و توجيه الجهود نحو تحسين ورفع مستوى المعيشة و توفير إحتياجات أبناء الجامعة ومنتسبيها بأسعار تنافسية.

كما نوهت إلى حرص القطاع على تنظيم معارض متنوعة تلبي احتياجات المجتمع الجامعى وتدعم الصناعات الوطنية المختلفة لخلق أسواق جديدة أكثر انتشار بين طلاب الجامعة.

