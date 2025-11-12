قصر العيني: نجاح تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال بمشاركة هندي

أعلنت مستشفيات قصر العيني، جامعة القاهرة عن نجاح سلسلة من عمليات تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات علاج أمراض القلب لدى الأطفال.

وبحسب بيان، أُجريت العمليات في وحدة قسطرة القلب بمستشفى أبو الريش الجامعي تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور حسام حسني، ومتابعة مدير المستشفى الدكتور رشا جمال، وبقيادة الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيس قسم قلب الأطفال ووحدة القسطرة بالمستشفى، وممثلة قصر العيني في المبادرة.

شملت العمليات أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، كانوا يعانون من ارتجاع شديد بالصمام الرئوي بعد جراحة سابقة لإصلاح رباعي فالوت، ما استدعى تركيب الصمام بالقسطرة كبديل للتدخل الجراحي المفتوح.

وجاءت الإجراءات تحت إشراف الدكتور شيفا كومار، الخبير الهندي في قسطرة القلب، وبمشاركة فريق طبي متميز من أطباء القلب بمستشفى أبو الريش، من بينهم: الأستاذة الدكتورة رشا عمار، الأستاذة الدكتورة أميرة عصمت، الدكتور الحسين أحمد، والدكتور عمرو فتح الله.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن نجاح هذه العمليات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات قصر العيني في تقديم أحدث تقنيات القلب للأطفال، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف لتوفير العلاج بأحدث الوسائل الطبية وتقليل التدخل الجراحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأطفال.

وأضاف أن فرق القسطرة بالمستشفى أثبتت كفاءتها العالية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يعكس الريادة الطبية والتميز الأكاديمي للمستشفى والكلية.

وعبر الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، عن اعتزازه بنجاح المبادرة، مؤكدًا أن تطبيق أحدث تقنيات تركيب صمامات القلب بالقسطرة يوفر نتائج أفضل ويقلل المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية، كما يتيح تقديم خدمات متطورة للأطفال دون الحاجة إلى فتح الصدر أو الإقامة الطويلة في العناية المركزة.

وعلقت الدكتورة سحر شاكر شتا بأن هذا النجاح يمثل إنجازًا طبيًا هامًا يعكس جهود فريق العمل المتكامل، ويؤكد دور مستشفيات قصر العيني في تبني أحدث الابتكارات الطبية لخدمة الأطفال ومواكبة المبادرات الرئاسية.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الحالة العامة للأطفال بعد العملية، مع كفاءة عالية للصمام الرئوي واستقرار الدورة الدموية الرئوية، دون أي مضاعفات أو اضطرابات في نظم القلب، وتم نقل جميع الحالات من العناية المركزة إلى القسم العادي خلال يومين فقط.

ويعكس نجاح هذه العمليات التزام مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة بدعم المبادرات الرئاسية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للأطفال، ضمن استراتيجية مستمرة لتطوير خدمات القلب وتعزيز كفاءة الإجراءات التداخلية الحديثة.

