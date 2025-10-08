كتب- عمر صبري:

نظمت كليات جامعة القاهرة تحت رعاية د.محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف د. غادة عبدالباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة الذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور عمداء الكليات والوكلاء ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكل كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كرامتها وعزتها.

وأوضح د. محمد سامي عبدالصادق، أن احتفال جامعة القاهرة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة يأتي في إطار حرصها على غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس طلابها، وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات رجال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم وتضحياتهم صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، وقد سجلت وثائقها براعة التخطيط وحكمة القيادة التي أدت إلى النصر العظيم.

ومن جانبها، أشارت د. غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تنظيم الجامعة عدة فعاليات وندوات ثقافية وفنية، بمشاركة طلاب الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إيمانًا منها بدور الجامعة التنويري والتثقيفي في تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ روح الفخر والاعتزاز بتاريخ مصر المجيد وإنجازاتها عبر العصور، مؤكدًة أن هذه الفعاليات تعكس رسالة جامعة القاهرة في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التفوق العلمي وتجسد الانتماء الوطني والالتزام بالقيم والمبادئ التي ترفع من شأن الوطن.

وتضمنت فعاليات الجامعة عدة ندوات ومسابقات نظمتها مختلف كليات الكليات، حيث شارك رئيس الجامعة في احتفالات كلية العلوم التي بدأت بتحية العلم والاستماع إلى مجموعة من الأغانى الوطنية التى تعيد للاذهان لحظات الفخر بالنصر العظيم، ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب أشار فيها إلى أهم الدورس المستفادة من نصر اكتوبر وما جسده من معاني الوحدة الوطنية والإرادة والعزيمة، وتم التقاط صور تذكارية للطلاب مع رئيس الجامعة، فضلا عن صور إلى جوار تمثال العالم المصرى د.مصطفى مشرفة الذي تم وضعه مؤخرا في بهو الكلية.

وفي كلية العلاج الطبيعي عقدت ندوة تحت عنوان "جيش مصر .. على مر العصور"، مع إطلاق بالونات بعلم مصر مصحوبة بالأغاني الوطنية، وعرض فيديو يروي ملحمة العبور، وتنظيم مسابقة لأفضل لوحة فنية تعبر عن ملحمة العبور، والتقاط صورة تذكارية لإدارة الكلية والعاملين والطلاب مرتدين علم مصر.

ونظمت كلية الزراعة، مسابقة فنية لاختيار أفضل لوحة تعبر عن انتصارات أكتوبر، وتوزيع نشرة توعوية تحت عنوان "الحرب والسلام"، وإقامة حفل غنائي بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، بالإضافة إلى تصميم بنر ضخم تمجيدًا لروح شهداء الوطن الذين حافظوا على عزة مصر وكرامتها، وإطلاق مسابقة ادبية بين الطلاب للتعبير عن ملحمة حرب اكتوبر المجيدة، وتنظيم رحلة طلابية لزيارة إحدى النقاط الحصينة على خط بارليف، إضافة إلى تنظيم ندوة بمسرح الكلية حول مراحل الحرب.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جاءت ندوة "مصر بعد 52 عامًا من النصر" ضيفها اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال مستشار الأكاديمية العسكرية العليا والاستراتيجية، وندوة " تحرير سيناء: إرادة شعب .. الحرب – السلام – التنمية)"، ضيفها اللواء طيار أ.ح هشام الحلبي مساعد رئيس أركان القوات الجوية سابقًا، بالإضافة إلى تنظيم عدة مسابقات فنية وثقافية وشعرية، ومسابقة فيلم وثائقي قصير عن ملحمة الحرب، وإقامة معرض فني يتضمن صورا للحرب، وعرض عدة أفلام وفيديوهات عن انتصارات أكتوبر، وإقامة معسكر كشفي يعبر عن النصر، إلى جانب التقاط صورة جماعية أمام مدخل الكلية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ونظمت كلية الآثار احتفالية بذكرى النصر المجيد، حضرها د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وجموع الطلاب، وتناول الحفل كلمات حول الانتصارات المجيدة التي حققها رجال قواتنا المسلحة.

أما كلية الإعلام، فتمثلت احتفالاتها فى تنظيم دورة تدريبية موضوعها "إعداد وتقديم المناسبات القومية بالتطبيق على انتصارات أكتوبر"، لتنمية مهارات الطلاب في إعداد وإنتاج محتوي إعلامي ملائم للاحتفال بالمناسبات الوطنية، وإعداد محتوى إعلامي تحت مسمى "نصر أكتوبر عبر الأجيال"، ونشره على صفحات الكلية، وتنظيم مسابقة طلابية لإنتاج محتوي فيديو عن دور المرأة في حرب أكتوبر، وإقامة حفل فني يتضمن فقرات غنائية وطنية ومعرض النصر،إلى جانب ندوة بعنوان "نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة" ضيفها لواء أ.ح بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني السابق، والعميد حاتم صابر قائد فرقة 999 سابقًا وخبير حرب المعلومات والإرهاب الدولي، والإعلامية نجوي إبراهيم، إلى جانب إجراء بحث عن السلوك الرقمي للجمهور المصري تجاه المحتوى الخاص بحرب أكتوبر على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أسلوب تحليل المشاعر المُتبع في تحليل السلوك الرقمي.

أما كلية التربية للطفولة المبكرة فقد احتضنت بحضانة الجامعة عدة فعاليات تحت عنوان "وطن العزة والكرامة" تضمنت تعريفا بالحرب، ومسرح عرائس، وأسئلة حول الحرب، وورش تلوين، وبعض الأغاني الوطنية لحرب أكتوبر.

وفي كلية الصيدلة، تزين المبنى الرئيسي بعلم مصر بطول المبني وعلم الكلية، وإطلاق بالونات بألوان علم مصر من أعلي المبنى احتفالا بلحظة العبور.

أما في كلية الآداب، فقد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة محاضرة تثقيفية بعنوان "٦ أكتوبر نصر مجيد وذكرى خالدة"، وقدم للتدوة الأستاذ الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، حيث تناول مجموعة من المحاور التي أبرزت التحولات الكبرى التي مهدت لانتصار أكتوبر.

وفي كلية الدراسات الافريقية العليا كان لقاء الحفل استعراضا لمراحل حرب أكتوبر إعدادا وتخطيطا وضيفه اللواء سمير عبد الغنى مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية للحديث.

وفي كلية دار العلوم، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر لقاء مع اللواء الدكتور محمود طلحة تحت عنوان: "أكتوبر ملحمة شعب"، كما استمع الحضور إلى الاغاني الوطنية.

أما احتفالية كلية التجارة فقد شهدها د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميدة الكلية والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتحدث فى الاحتفالية اللواء محمد عابد بأكاديمية ناصر العسكرية حول الدور التاريخي لرجال الجيش المصري وبطولاتهم وتضحياتهم التي صنعت لمصر مجدا نفخر به عبر السنين.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

مشهد أبوي.. وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري أثناء جولته بالاسكندرية