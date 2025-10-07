لطلاب الجامعات الجدد.. موعد امتحان "الميدترم" 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.

ونشر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 محملة بالتفاصيل كاملة، محددًا 5 تواريخ هامة على مدار العام الجامعي بتفاصيل كاملة كالتالي:

- 20 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 1 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 24 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 7 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 21 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، إليك رابط الخريطة الزمنية اضغط هنا.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند