رئيس جامعة القاهرة: انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة



هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات ورجال الجيش المصري البواسل، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأكد رئيس جامعة القاهرة أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا خالدًا للفخر والعزة والكرامة، وشاهدًا على كفاءة أبناء الوطن في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، وتجسيدًا لإرادة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات وصناعة التاريخ.



وقال الدكتور عبد الصادق إن أبطال القوات المسلحة قدموا أرواحهم فداءً للوطن لتبقى رايته خفاقة عالية، مؤكدًا أن الجيش المصري سيظل دائمًا الدرع الواقي للوطن، والحصن الذي يحمي مقدراته ويصون أمنه واستقراره.



وثمَّن رئيس جامعة القاهرة الدور الوطني الرائد للقوات المسلحة في مسيرة البناء والتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تبرهن يومًا بعد يوم على عظمة مصر وريادتها، داعيًا إلى استلهام روح أكتوبر في الإخلاص والتفاني والانتماء، والعمل المشترك من أجل نهضة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.