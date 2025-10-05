إعلان

مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى "أبو الريش المنيرة".. صور

كتب- عمر صبري:

07:28 م 05/10/2025
    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش المنيرة
    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش المنيرة
    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش المنيرة
    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش المنيرة

تفقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إلى مستشفى الأطفال الجامعي" أبو الريش المنيرة"، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة ما تم إنجازه من توجيهات سبق التأكيد عليها خلال زيارته الماضية الأسبوع الماضي.

وقد رافقه في الزيارة الدكتور شريف الأنوار، مدير المستشفى، حيث شملت الجولة المرور على أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على أحوال المرضى والأطفال المقيمين بها، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم. كما تم الوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التعليمات السابقة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتقديم رعاية صحية متكاملة.

وأكد الدكتور حسام حسني خلال جولته على أهمية الاستمرار في المتابعة الدقيقة لمستوى الخدمة الطبية، وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية والإدارية، بما يسهم في تحسين التجربة العلاجية للأطفال وأسرهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار النهج المستمر الذي تتبعه إدارة مستشفيات جامعة القاهرة في متابعة وتطوير وحداتها المختلفة، والتأكيد على الدور المحوري لمستشفى أبو الريش المنيرة باعتباره أحد أعرق الصروح الطبية المتخصصة في طب الأطفال، ووجهة أساسية لمئات الحالات من مختلف أنحاء الجمهورية يوميًا.

