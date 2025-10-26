لانش بوكس بدون مجهود.. باحثة توضح 3 أمثلة غذائية للطلاب صحية "فطار"

أعدت الدكتورة الباحثة ناهد لطفي زكي، رئيس بحوث بوحدة المطبخ التجريبي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، محتويات "اللانش" بوكس الصحية، موضحة أن وجبة الإفطار تعتبر أهم الوجبات فى اليوم ولها دور أساسي فى تحسين التركيز والأداء المعرفي والذاكرة للطلاب ويدعم زيادة النشاط البدنى والقدرة على مقاومة الأمراض والبعد عن العصبية.

وأضافت لطفي، خلال نشرتها البحثية، أن اللانش بوكس يمثل حوالي ثلث الاحتياجات اليومية للطفل لذلك يجب أن يحتوي على جميع المجموعات الغذائية المهمة للنمو الجسدي والعقلي.

ونصحت بأن يضم اللانش بوكس أول عنصر وهو الكربوهيدرات حيث تعطي الطاقة والنشاط للجسم ويفضل دائمًا اختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر أو التوست المصنوع من الحبوب الكاملة أو حتى كمية صغيرة من المكرونة أو الأرز البني لأنها تشبع لفترة أطول وتحافظ على مستوى الطاقة.

وذكرت أن العنصر الثاني هو البروتين الذي يعد أساسا للنمو والحفاظ على التركيز يمكن أن يأتي البروتين من البيض المسلوق أو الجبن الطبيعية من لبن طبيعى وليست الجبن النباتية أو التونة أو الدجاج المشوي وحتى من مصادر نباتية مثل الحمص والفول والطعمية، فيما نصحت بالعنصر الثالث الدهون الصحية، وهي مهمة خاصة للأطفال لأنها تدعم نمو الدماغ و تمنح الجسم طاقة إضافية يمكن تحقيق ذلك من خلال حفنة من المكسرات غير المملحة او الفول السوداني أو شريحة أفوكادو.

ونوهت أنه لا يكتمل اللانش بوكس بدون الخضروات والفاكهة لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التى تقوى المناعة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمى بوضع شرائح الخيار والطماطم والجزر جانب الفاكهة المقطعة مثل التفاح او البرتقال او العنب أو الفراولة والتنويع فى الألوان يجذب الأطفال على تناولها، ويجب لا ننسى المشروبات ويظل الماء الأفضل اختيار للحفاظ على ترطيب الجسم مع إضافة عصير طبيعي محلى بالعسل أو زبادى بالفواكه وشرب اللبن والعصائر الطبيعية أفضل من المياه الغازية، ويمكن إضافة بعض المقرمشات الصحية مثل الفشار.

وأكدت أن إعداد اللانش بوكس لا يتطلب مجهود ولكن يترك أثرا على صحة الجسم على المدى البعيد والتنوع والاعتدال يجعل الطفل يقبل على تناوله والبعد عن المصنوعات والألوان الصناعية وتناول كل ما هو طبيعي يحمي الجسم تزداد مناعته:

واقترحت أمثلة اللانش بوكس كالتالي:

- ساندوتش عيش بلدى مع جبن ابيض طبيعى مع شرائح خيار او جزر مع ثمرة جوافة

- ساندوتش عيش بلدى مع جبنة مثلثات مع شرائح خيار او جزر مع أي عصير طبيعي بالبيت محلى بالعسل الابيض

- ساندوتش عيش بلدى مع جبنة قريش مع شرائح خيار او جزر مع تمر

وتابعت: بهذه الأمثلة يصبح الانش بوكس متنوع ومغذي وصحي واقتصادي بتوافر العيش البلدى الغني بالألياف والمعادن والجبنة القريش الغنية بالكالسيوم والتمر الغني بالألياف والمعادن والخضروات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

