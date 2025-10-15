عمرو رمزي يكشف أسرار النجاح في الفن والإعلام: الموهبة وحدها لا تكفي

نظمت شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام ندوة تثقيفية تحت عنوان «كيف تصنع طريقك في عالم الفن والإعلام» تحت رعاية الدكتور عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور عادل عبدالغفار رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام.

افتتح الندوة الدكتور طارق حسنين عميد شعبة إدارة الأعمال، بحضور الدكتورة منى حسنين رئيس القسم، والدكتور حسام الدين فتحي، والدكتور محمود درويش، والفنان والإعلامي عمرو رمزي، الذي كان ضيف الشرف في اللقاء، وسط حضور مكثف من طلاب كليات الإعلام وإدارة الأعمال.

وهنأ الدكتور طارق حسنين الطلاب بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن شباب مصر هم صناع الانتصارات الحقيقية بالأمس وبُناة الغد، وأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يبدأ من التعليم.

وأشار إلى أن الإعلام والفن يمثلان قوة ناعمة فاعلة في بناء الدولة وحماية وعي المجتمع، وهو ما دفعه إلى تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تسعى لتخريج جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، يجمع بين الكفاءة الأكاديمية والمهارة الرقمية، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى حسنين أن الفن والإعلام هما جناحا الوعي الوطني في مواجهة التحديات الفكرية، مشيرة إلى أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار، بل يمتد إلى صناعة الوعي وترسيخ الانتماء الوطني.

ورحبت الدكتورة منى بالفنان عمرو رمزي، مشيدة بمشواره المهني الذي يجمع بين العمل الفني والإعلامي، ويقدم نموذجًا يحتذى به للشباب الطامحين في دخول هذا المجال الواسع والمتجدد.

وتحدث الفنان والإعلامي عمرو رمزي عن مسيرته، مستعرضًا مراحل الصعود والتحديات التي واجهها في بداية مشواره، منذ دراسته وحتى ظهوره على الشاشة كمقدم برامج وممثل.

قال رمزي:"إن النجاح في عالم الإعلام والفن لا يتحقق صدفة، بل هو رحلة من الصبر والاجتهاد والتمسك بالحلم، مضيفًا أن الموهبة هي البداية، لكن الانضباط، والثقافة، والوعي بالمسؤولية المجتمعية هي ما تصنع المحترف الحقيقي".