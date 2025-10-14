رئيس جامعة عين شمس: قمة شرم الشيخ إنجاز دبلوماسي وانتصار لإرادة السلام

هنأ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة النجاح التاريخي للجهود المصرية في إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تُوّج باستضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام، وما أسفرت عنه من توقيع وثيقة شاملة لوقف إطلاق النار بعد عامين من الصراع.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير تحت قيادة الرئيس السيسي، يُعد انتصارًا لإرادة السلام، ويمثل لحظة فارقة في تاريخ المنطقة، حيث يطوي صفحة الحرب ويفتح آفاق الأمل لشعوبها نحو مستقبل يسوده العدل والاستقرار.

وأشادت الجامعة بالدور المصري المحوري والحيوي في إدارة مفاوضات السلام، وبالجهود المخلصة للرئيس السيسي التي كانت العامل الحاسم في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدة دعمها الكامل لمساعي مصر المستمرة في تحقيق السلام الشامل، واستضافتها المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

