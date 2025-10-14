استكمل قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس تنظيم برنامج تدريبي لدعم الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، بمشاركة نخبة من القامات الأكاديمية والعملية المتخصصة في مجال الأنشطة الطلابية والإجراءات القانونية والإدارية.

حضر فعاليات البرنامج وحاضر بها الدكتور طايع عبد اللطيف – أستاذ متفرغ بكلية زراعة ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية السـابق، الدكتور ياسين الشاذلي – عميد كلية الحقوق، إبراهيم سعيد حمزة – أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب

بالإضافة إلى الحضور الفعال للدكتورة سمر رجب – المدرس بكلية التربية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

وتناول البرنامج استكمال عرض آليات التنسيق والتكامل بين الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، بما يضمن تحقيق التواصل الفعال. كما شمل البرنامج الجوانب التثقيفية والإدارية والقانونية، من خلال شرح تفصيلي للائحة الأنشطة الطلابية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتعزيز الوعي القانوني والإداري للعاملين بمجال رعاية الشباب بالكليات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ودعم بيئة النشاط الجامعي داخل الجامعة.

كما تناول البرنامج أبرز ملامح خطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الحالي، مؤكدا على أهمية توحيد الإجراءات بين الكليات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

كذلك تناول البرنامج مناقشة أبرز المعوقات الإدارية والممارسات السلبية التي قد تؤثر على تنظيم الفعاليات الطلابية بالكليات، وتحول دون التنظيم المشترك المثالي بين الجامعة والكليات.

استهدف تنفيذ البرنامج خلال هذا اليوم عدد ١٣ كلية ( الإعلام - الآثار - العلوم - الهندسة - التجارة - الألسن - الصيدلة - طب الأسنان - التربية - التربية النوعية - التمريض - الطب - الزراعة ) ،وذلك بحضور السادة وكلاء تلك الكليات، ومديري إدارات رعاية الشباب والقائمين على العمل بها، إلى جانب الحضور المكثف لرواد أسرة "طلاب من أجل مصر" بهذه الكليات بالإضــافة إلى حضور مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشــباب بالجامعة ومكتب الاتحادات والأسـر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشــباب حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات العملية لتفعيل الأنشطة وتطوير آليات العمل الميداني داخل الكليات.

الجدير بالذكر أنه سبق وأن تم تنظيم برنامج دعم الأنشطة الطلابية لعدد ( ٤ ) كليات ( الحقوق – الآداب - البنات - الحاسبات والمعلومات ) وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى نشر ثقافة العمل الطلابي وتعزيز كفاءة العاملين بمجال رعاية الشباب، دعمًا لرؤية الجامعة في بناء جيل ومشارك بفاعلية في الحياة الجامعية والمجتمعية.

