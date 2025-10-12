بناء الشخصية الوطنية.. انطلاق ملتقى "قادة الغد" بمعهد إعداد القادة



نظم قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة ومعهد إعداد القادة ملتقى "قادة الغد" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتمكين الشباب من قيادة المستقبل بفكر مستنير ومسؤولية مجتمعية.



ويتضمن الملتقى محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل حول الأمن القومي ومكافحة الشائعات، والقيادة وصناعة القرار، وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية ورياضية تُبرز مواهب الطلاب وتعزز روح العمل الجماعي.



ويشارك فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية في جلسة حوارية حول «تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب لتحقيق الأمن الفكري»، تأكيدًا على أهمية الفكر المستنير في مواجهة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني.



وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الملتقى يجسد رؤية الوزارة لإعداد جيل واعٍ وقادر على البناء والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.



