وزير التعليم العالي: جامعة العلمين حققت شراكات استراتيجية عالمية مرموقة

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح الجامعات الأهلية في مصر في إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية.

وأوضح "عاشور"، خلال تصريحات إلى "مصراوي"، أن جامعة العلمين حققت إنجازات ملحوظة في هذا المجال، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية، يتيح منح درجات علمية مزدوجة.

كما أبرمت الجامعة، اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية "كورسيرا"، مما يوفر لطلاب الجامعة مقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية مقدمة من جامعات عالمية.

واستدل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تصريحاته، بجامعة العلمين الأهلية أيضًا والتي وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسي مشترك في مجال الإعلان والاتصال، مما يمكّن الطلاب من الحصول على شهادة مزدوجة، كما أبرمت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية في مجالات الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، مما يتيح للطلاب الحصول على شهادة مزدوجة أيضًا.

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