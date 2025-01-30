3 كليات بعين شمس تحقق المراكز الأولى في مبادرة 100 يوم رياضة

كتب- عمر صبري:

اختتمت جامعة عين شمس فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة" لطلاب الجامعة، التي تضمنّت مسابقات في الكرة الطائرة وتنس الطاولة للطلبة والطالبات.

أقيمت المباريات على ملاعب المدينة الجامعية للطلبة تحت إشراف الإداري لقطاع التعليم والطلاب، الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

نتائج مسابقة الكرة الطائرة

- طالبات: حصدت كلية الهندسة المركز الأول، وجاءت كلية التجارة في المركز الثاني، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الثالث.

- طلبة: حصلت كلية الحقوق على المركز الأول، تلتها كلية التجارة في المركز الثاني، وحصدت كلية الهندسة المركز الثالث.

نتائج مسابقة تنس الطاولة

- طلبة: حصل الطالب طارق عبد الرازق من كلية التجارة على المركز الأول، بينما حصل الطالب فادي صمويل من كلية الهندسة على المركز الثاني، وحل الطالب يوسف أحمد من كلية الهندسة في المركز الثالث.

- طالبات: فازت الطالبة منه الله طارق من كلية الهندسة بالمركز الأول، وحصلت الطالبة روان زكريا من كلية الألسن على المركز الثاني، بينما حصدت الطالبة فرح أحمد أحمد من كلية الهندسة المركز الثالث.

نتائج مسابقة كرة القدم (11 لاعب)

- حصدت كلية التجارة المركز الأول، بينما حصلت كلية الحقوق على المركز الثاني، وجاءت كلية الآداب في المركز الثالث، فيما حصلت كلية الهندسة على المركز الرابع.

وتستمر فعاليات المبادرة خلال الفصل الدراسي الثاني.

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