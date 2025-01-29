عميد طب قصر العيني: افتتاح فرع جديد للكلية في إمارة عجمان بالإمارات

كتب – عمر صبري:

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتور حاتم سعيد، رئيس قسم طب وجراحة العيون، الذي تولى رئاسة القسم حديثًا.

أشاد الدكتور حسام صلاح بمساهماته في وضع التصورات الفنية لمشروع تطوير قصر العيني، المزمع تنفيذه قريبًا، بهدف تعزيز الخدمات العلمية والطبية التي يقدمها القسم، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة الدكتور حاتم سعيد على استكمال مسيرة النجاح والبناء على الإنجازات المحققة.

وأكد الدكتور حسام أهمية البحث العلمي باعتباره الركيزة الأساسية لمواكبة التطورات الطبية العالمية وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، داعيًا إلى إيلاء البحث العلمي اهتمامًا خاصًا.

كما أعلن عن خطوة بارزة تمثلت في افتتاح فرع لكلية طب قصر العيني في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أشاد الدكتور حاتم سعيد بالدور المحوري الذي قام به الدكتور يحيى صلاح في وضع أسس تطوير القسم ودعمه العلمي، مؤكدًا التزامه بمواصلة مسيرة التطوير والتقدم. كما رحب بالحضور، معلنًا عن إطلاق دورات تدريبية متخصصة في مجالات القرنية، الشبكية، فحوصات العيون، والحَوَل، والمقرر انطلاقها في الرابع من أبريل المقبل، بهدف تأهيل الكوادر الطبية بأحدث المهارات والتقنيات في مجال طب وجراحة العيون.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسات علمية تناولت مختلف التخصصات الدقيقة في طب وجراحة العيون، حيث ناقش المشاركون أحدث وسائل التشخيص والعلاج، وسبل تحسين الخطط العلاجية وفقًا لاحتياجات المرضى.

كما استعرضت الجلسات أحدث التقنيات في زراعة العدسات متعددة البؤرات، جراحات مركز الإبصار، والطرق الحديثة لتصحيح الإبصار.

واختُتم اليوم الأول بتكريم عدد من النواب والمعيدين المتميزين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والطبي للقسم.

أما اليوم الثاني، فقد شهد تنظيم 12 ورشة عمل تناولت تخصصات دقيقة، منها جراحات القرنية، المياه الزرقاء، عيون الأطفال، وجراحات الشبكية، وسط حضور واسع من أطباء العيون من مختلف الجامعات والمعاهد المتخصصة، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث العلمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني يُعد من أبرز الفعاليات العلمية في مجال طب العيون، حيث يستقطب سنويًا نخبة من الأطباء والخبراء، ما يجعله منصة متميزة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.

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