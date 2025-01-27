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للطلاب.. 7 شروط للاشتراك في مسابقة أنت النجم الموسم الثالث

07:00 ص الإثنين 27 يناير 2025

جامعة حلوان

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كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة حلوان مسابقة أنت النجم للموسم الثالث للطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتتمثل مجالات التسابق كالتالي:

-الفنون التشكيلية: الرسم الملون، النحت، الأشغال الفنية، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص، الجرافيك.

- الفنون الأسرية: تصميم وتنفيذ الملابس، التطريز، إعادة التدوير، المشغولات الجلدية.

- الموسيقى والغناء والفنون الإستعراضية: غناء فردي شرقي – غربي، عزف فردي، وتري - إيقاعي - نفخ ذات ألواح مفاتيح، التأليف والتلحين - تأليف - تلحين - موسيقى إلكترونية – توزيع، التعبير الحركي - الرقص الحديث - الشعبي – الكلاسيكي، الفنون الاستعراضية، الفنون المسرحية، المجالات الثقافية، البيت بوكس، الراب، تحريك العرائس، قفازية ، الماريونيت ، عرائس العصى.

- الفنون المسرحية: التمثيل الفردي المونودراما، إستاند آب كوميدي.

- المجالات الثقافية: الشعر فصحى – عامي، القصة القصيرة، دوري المعلومات، الإنشاد الديني، المراسل الإذاعي والتليفزيوني.

تتمثل شروط المسابقة كالتالي:

١- أن يكون الطالب مقيداً بالجامعة للعام الدراسي 2024-2025.

٢- أن يكون التقديم عن طريق التسجيل بالاستمارة الورقية على أن تكون مختومة بخاتم الكلية ومرفق بها صورة شخصية وصورة الرقم القومي.

٣- على كل كلية تقديم كشف معتمد ومختوم بخاتم الكلية للطالب المشاركة من الكلية موضح به أسم الطالب الرباعى - الفرقة - الرقم القومى - رقم الهاتف المجال المشارك به الطالب - الكارنية الحديث أو إثبات قيد وإرساله لإدارة النشاط الفني والثقافي قبل بدء التحكيم بأسبوع على الأقل.

٤- لا يجوز للطالب الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات التسابق الرئيسية، تتم التصفيات على ثلاث مراحل بحيث يكون التصعيد من المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى بدون جوائز.

٥ - الأعمال يجب أن تكون أصلية وغير مكررة.

٦ - التدريب مقتصر على غير المتخصصين.

٧ - نتائج التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.

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جامعة حلوان مسابقة أنت النجم الدكتور السيد قنديل شروط للاشتراك في مسابقة أنت النجم الموسم الثالث
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