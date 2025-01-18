قواعد صرف 67% لهيئات التدريس من حصيلة الطلاب بنظام خدمات التعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا موجهًا للمديريات التعليمية لتوضيح آلية توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس (علمي، ثقافي، عملي) ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني، وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه بناءا على نص القرار الوزاري رقم 160 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2020 على تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بأنواعها (الصناعية، الزراعية، التجارية، الفندقية) بنظام الثلاث سنوات، وتحديد اشتراك سنوي للطلاب بقيمة 1500 جنيه، على أن يتم الصرف من هذه الحصيلة وفق قواعد وضوابط محددة.

و أكدت الوزارة، على أنه تم تخصيص 75% من الحصيلة للمدرسة، منها 67% لهيئات التدريس (علمي، ثقافي، عملي) مقابل التدريبات وإعداد الطلاب للامتحانات التحريرية والعملية و 6% لمكتب التشغيل والعاملين بالجهاز المخزني بالتعليم الصناعي و1% للمشرفين على الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

وأضافت الوزارة أن توزيع هذه النسبة يعتمد على معيار ثابت وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها خلال اليوم الدراسي كما يتم تحديد قيمة الحصة عبر قسمة إجمالي المبالغ المحصلة من طلاب المدرسة على إجمالي عدد الحصص (عملي، ثقافي، علمي) التي تم تدريسها في جميع الصفوف خلال العام الدراسي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الالتزام بما يلي.

تطبيق معيار توزيع نسبة 67% على أساس عدد الحصص لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس.

- عدم الحاجة إلى إصدار قواعد جديدة أو تفسير إضافي لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة بتاريخ 24 سبتمبر 2020.

- الالتزام بالتنفيذ الدقيق لهذه القواعد لتجنب أي مساءلة قانونية.

ودعت الوزارة وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية إلى الالتزام بهذه التوجيهات لضمان عدالة التوزيع وسير العملية التعليمية بفعالية.

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