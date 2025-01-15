"الأعلى للجامعات": منح لطلاب مدارس المتفوقين STEM

كتب- عمر صبري:

التقى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك لبحث سبل تقديم الدعم وتذليل العقبات التى قد تواجه هؤلاء الطلاب.

أعرب خلال اللقاء عن نجاح نموذج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وحرصه على دعم المجلس الأعلى للجامعات لطلاب هذه المدارس من خلال دراسة زيادة أوجه التعاون المشتركة، وتوفير منح مجانية بالبرامج المميزة داخل الجامعات الحكومية المصرية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى دراسة إمكانية الاستفادة من المنصة القومية للاختبارات والمعامل الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقدم مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) درعاً تكريمياً للتعبير عن الشكر والتقدير على الجهد المبذول الذي يُقدم في هذا الشأن، وترشيحه كأفضل شخصية لعام 2024، متمنين مزيد من الدعم والتعاون المثمر.

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