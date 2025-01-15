لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الأعلى للجامعات": منح لطلاب مدارس المتفوقين STEM

02:53 م الأربعاء 15 يناير 2025

دكتور مصطفى رفعت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

التقى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك لبحث سبل تقديم الدعم وتذليل العقبات التى قد تواجه هؤلاء الطلاب.

أعرب خلال اللقاء عن نجاح نموذج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وحرصه على دعم المجلس الأعلى للجامعات لطلاب هذه المدارس من خلال دراسة زيادة أوجه التعاون المشتركة، وتوفير منح مجانية بالبرامج المميزة داخل الجامعات الحكومية المصرية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى دراسة إمكانية الاستفادة من المنصة القومية للاختبارات والمعامل الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقدم مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) درعاً تكريمياً للتعبير عن الشكر والتقدير على الجهد المبذول الذي يُقدم في هذا الشأن، وترشيحه كأفضل شخصية لعام 2024، متمنين مزيد من الدعم والتعاون المثمر.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحدد رسميا موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

هل انفصلت الإعلامية مها الصغير عن أحمد السقا؟.. مصادر مقربة تكشف الحقيقة

الدكتور مصطفى رفعت الأعلى للجامعات طلاب مدارس المتفوقين STEM
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحديث بيانات.. قرار بجامعة عين شمس لطلاب الفرقة الرابعة كلية الآداب

إعلان

إعلان