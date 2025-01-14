رئيس جامعة حلوان: خطوات جريئة لتطوير التعليم تلبي متطلبات سوق العمل

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعات المصرية تتخذ خطوات جريئة نحو تطوير العملية التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أوضح قنديل أن الجامعات أصبحت تركز بشكل أكبر على تطوير مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل بفعالية.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان قامت بتحديث برامجها الدراسية وتغيير أسماء بعض الكليات، وذلك بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم والتدريب.

كما لفت إلى أن الجامعة تعمل على تطبيق معايير عالمية في التوظيف، حيث يتم التركيز على تطوير مهارات الطلاب اللغوية والحاسوبية ومهارات الاتصال، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

وأكد الدكتور قنديل أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الجامعة على تخريج أجيال من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

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