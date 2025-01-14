تفاصيل دورة "أساسيات الجراحة" بين كلية الجراحين الملكية بلندن ومستشفيات عين شمس

كتب- عمر صبري:

استقبلت مستشفيات جامعة عين شمس وفدًا من كلية الجراحين الملكية بلندن، في زيارة تمتد لثلاثة أيام، بالتزامن مع انطلاق دورة "أساسيات الجراحة" المعتمدة من الكلية الملكية، والتي تُقدَّم داخل مستشفيات الجامعة.

شهدت الزيارة حضور كل من الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري، نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي، والدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.

بدأ الوفد أنشطته بتنظيم دورة تدريبية لإعداد المدربين، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التعليمية والتدريبية التي تسهم في تطوير المهارات الجراحية وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مستشفيات جامعة عين شمس وكلية الجراحين الملكية بلندن، ما يضع أسسًا جديدة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والجراحي في مصر.



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