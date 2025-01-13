بينها الأسنان والعلاج الطبيعي.. كليات جامعة الريادة خلال تنسيق نصف العام لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة الحكومية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية التسجيل والالتحاق بمرحلة تنسيق نصف العام في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكذلك طلاب الثانوية الأزهرية وذلك بعد إجراء مقاصة علمية واستبعاد المواد الشرعية.

وأعلنت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول لعدد محدود من المقاعد الشاغرة في الفصل الدراسي الثاني، وذلك لطلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها.

وتشمل الكليات المتاحة:

١- كلية طب الفم والأسنان.

٢- كلية العلاج الطبيعي.

٣- كلية الهندسة.

٤- كلية إدارة الأعمال.



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