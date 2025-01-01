ندب الدكتور جمال هاشم للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور جمال محمد هاشم أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون المعاهد.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال محمد قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه، وعضو لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وعضو المكتب التنفيذي مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، ومراجع معتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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