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بتخفيضات تصل لـ50%.. افتتاح منفذ دائم لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بجامعة القاهرة

12:05 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

بتخفيضات تصل لـ50%.. افتتاح منفذ دائم لبيع إصدارات

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كتب- عمر صبري:

افتتحت جامعة القاهرة، منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بمقر مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية، ليكون نافذة للتفاعل بين الجامعة والمؤسسات الثقافية، وتعزيزًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم المعرفة.

جاء الافتتاح تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، والدكتور هشام زغلول مدير مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية.

ويضم المنفذ مجموعة متنوعة من الترجمات التي تلبي احتياجات الباحثين والطلاب في مختلف التخصصات، والتي تتضمن أعمالًا لكبار المترجمين وأساتذة الجامعة.

ويهدف المنفذ الدائم لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة، إلى توفير إصدارات المركز بأسعار مخفضة تصل إلى 50% لجميع منتسبي الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والثقافي لدى طلابها وأساتذتها، وتفعيلًا للتعاون المستمر بين جامعة القاهرة ووزارة الثقافة.

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