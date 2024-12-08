تصنيف "التايمز": جامعة عين شمس ضمن أفضل 8 جامعات عربية -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت منظمة تصنيف "التايمز" البريطاني Times Higher Education جامعة عين شمس ضمن "قائمة أفضل 8 جامعات عربية" كأفضل استراتيجية للتعاون الدولي ممثلة في قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ضمن الجامعات العربية، لما حققه قطاع التعاون الدولي من إنجازات متميزة وَفق استراتيجية الجامعة خلال عامَين.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الجامعة في التوسع في الشراكات والتعاون الدولي مع الجهات والجامعات الدولية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأوضحت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، سعي استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم والبحث العلمي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتوظيف والتدريب ووظائف المستقبل، والتي تعد تجسيدًا لمفهوم الاتصال والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، إلى أن القطاع منذ نشأته يعمل وَفق استراتيجية الجامعة لتطوير شراكات مبتكرة مع الجامعات الرائدة والدولية، وتوسيع فرص التعليم العالي، وتأييد المبادرات التي تشجع التعاون الأكاديمي، وتمكين تدويل المناهج الدراسية وتعزيز الصورة العامة وسمعة الجامعة.

وخلال حفل أقامته منظمة Times Higher Education arab awards بدبي، تم تكريم جامعة عين شمس، وتسلم الدرع نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة.

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