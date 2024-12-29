رئيس جامعة حلوان الأهلية: نضع مصلحة الطالب نصب أعيننا

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة العقبات لضمان انتظام الإمتحانات وخروجها بشكل يليق بمكانة جامعة حلوان الأهلية وأكد أن إدارة الجامعة تضع مصلحة الطلاب نصب أعينها وهدفها الأساسي هو توفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح.

وأجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية، لمتابعة سير الاختبارات بالجامعة والإطمئنان على انتظامها تزامناً مع بدء انطلاق ماراثون الإختبارات بالجامعة متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح، وقامت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجولة لمتابعة طلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي أثناء أدائهم الأختبارات للإطمئنان على سير عملية الإختبارت بالكلية.

فيما أكد السيد عطا أمين عام الجامعة على جاهزية الجامعة للإختبارات وأن كافة الإدارات بالجامعة متعاونة لإظهار الإختبارات في أفضل صورة لها.

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