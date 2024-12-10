اختيار 4 أساتذة من كلية علوم الرياضة بجامعة حلوان في مناصب عربية ودولية -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

هنَّأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الأساتذة الفائزين بمناصب رياضية مرموقة، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بكوكبة من القامات العلمية المتميزة؛ خصوصًا في المجال الرياضي.

جاء ذلك وفقًا لبيان جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بفوز نخبة من أساتذتها بمناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ ومنهم:

- الدكتورة حنان عبد الفتاح، الأستاذ والعميد الأسبق لكلية علوم الرياضة للبنات، تم اختيارها عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة.

- الدكتورة ماجدة إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة للبنات، نالت عضوية الاتحاد المصري للملاكمة.

- الدكتورة لمياء علي، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز، حققت إنجازًا متميزًا بتعيينها في مناصب عدة، شملت: نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.

- تم اختيار الدكتور محمد فضل الله، من قسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة للبنين، عضوًا بلجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وأشاد قنديل بامتلاك جامعة حلوان كليتَي علوم رياضة، وهما الأعرق في الوطن العربي، واللتان أسهمتا بشكل كبير في تطوير المجال الرياضي.

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