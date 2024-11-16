جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان

كتب- عمر صبري:

تشارك جامعة عين شمس ممثلة في الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بتمثيل جامعة عين شمس في مؤتمر الأطراف COP29 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وخلال الفعاليات تحدث الدكتور أحمد العوضي، عن إنجازات جامعة عين شمس في مجال حساب البصمة الكربونية داخل الجامعة وعمليات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وذلك في إحدى الجلسات الخاصة بإدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجناح جامعة الدول العربية بالمؤتمر.

كما استعرض "العوضي" كل ما تم فيما يخص التزام جامعة عين شمس بتنفيذ مبادرتها في الوصول نحو حرم جامعي أخضر مستدام حتى تصبح جامعة عين شمس مثالًا يحتذى به.

وعلى جانب آخر، يتم التواصل مع العديد من الجهات الدولية الممثلة في المؤتمر من أجل التوصل إلى حلول بحثية وتطبيقية يمكن أن تمكن طلبة الجامعة من تنفيذ بعض الأفكار المهمة لخدمة الاستدامة بمفهومها الكلي.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: أسعار شقق "سكن لكل المصريين 5" تبدأ من 184 ألف جنيه

رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج

شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"إسكان النواب" تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي

الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية

22 صورة لأعمال تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب