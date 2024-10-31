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فريق جامعة عين شمس يحصد 3 جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح

11:42 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جامعة عين شمس

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كتب- عمر صبري:
حصد منتخب التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس ثلاث جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب في دورته السابعة عشر، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.


وفاز الفريق بجائزة أفضل ممثل مناصفة بين كل من الطالب إبراهيم الموجي والطالب أفرايم كمال، وجائزة أفضل أداء جماعي، وجائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد زكي، من بين سبع دول تنافست في هذه الدورة، وهي أرمينيا وفرنسا والكاميرون والمغرب وتونس وعمان ومصر.


قدم رئيس جامعة عين شمس التهنئة لفريق الجامعة على هذا الإنجاز الرائع وفوزهم بثلاث جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، والذي يعكس الجهد الكبير والإبداع الذي قدمه الطلاب.


وأضاف أن مثل هذه المشاركات الثقافية والفنية تعزز من مكانة الجامعة على الساحة الدولية.


جاءت مشاركة جامعة عين شمس بإشراف عام من قطاع التعليم والطلاب، الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الفني، حيث قدم منتخب الجامعة العرض المسرحي "حدث صدفة في مكان ما"، وهو مستوحى من مسرحية "قضية انواف" تأليف ماروشا بيلاتا، إعداد وتنفيذ الإخراج أحمد الجوهري، سينوغرافيا محمد زكي، وإخراج خالد مانشي.

جامعة عين شمس منتخب التمثيل المسرحي مهرجان طنجة الدولي للمسرح
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