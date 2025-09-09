1599 طالبًا في تنسيق "آداب عين شمس".. و17 رغبة أمام كل طالب

كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، انطلاق أعمال التنسيق الداخلي للطلاب المقبولين بنظامي الانتظام والانتساب للعام الجامعي الجديد، موضحة أن عدد المتقدمين بلغ 1599 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلتين الأولى والثانية، بينهم 54 طالبًا من الانتساب.

وأضافت أن الطلاب موزعون على 8 لجان تنسيقية داخل الكلية، وتستمر أعمال التنسيق لمدة أربعة أيام حتى الخميس 11 سبتمبر 2025، بمعدل يومي يقارب 400 طالب.

منصة إلكترونية لأول مرة

وأشارت كامل إلى أن الكلية أطلقت هذا العام ولأول مرة منصة إلكترونية لتسجيل رغبات الطلاب، بجانب إمكانية الحضور المباشر لمقر الكلية، بما يوفر مرونة أكبر ويُيسر إجراءات القبول.

وأكدت حرص الكلية على توفير بيئة تنظيمية مرنة ومتكاملة، مشيدةً بجهود أعضاء اللجان والعاملين في خدمة الطلاب.

إجراءات منظمة للقبول

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المنصة الإلكترونية أُعدّت عبر وحدة الخدمات الطلابية الرقمية برئاسة الدكتور محمود طارق هارون، بما يضمن سرعة الأداء ودقته، مؤكدًا أن الكلية تسعى لتطوير منظومة التنسيق بما يخدم راحة الطلاب.

كما نوّه إلى الدور الفعال لاتحاد الطلاب ورعاية الشباب في استقبال الطلاب ومساعدتهم على اختيار رغباتهم بشكل صحيح.

وحرصت الكلية على تنظيم عملية التسجيل بدقة، حيث يتولى أفراد الأمن الإداري تنظيم التوافد وضمان انسيابية الدخول، فيما يباشر المركز الطبي بالكلية إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد.

ووفقًا للضوابط المعلنة، يُتاح لكل طالب تسجيل 17 رغبة، مع تقديم شرح تفصيلي من أعضاء اتحاد الطلاب تحت إشراف إدارة رعاية الشباب حتى استكمال إجراءات القبول.