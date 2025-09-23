أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط اضغط هنا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن المفاضلة بين الطلاب يكون المجموع الاعتباري للدرجات في شهادة الثانوية الأزهرية هو الأساس في المفاضلة بين الطلاب عند القبول.

وأضافت أنه سيتم ترتيبهم تنازليًا وفقًا لمجموعهم الاعتباري، مع توزيعهم على الكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة، مع الالتزام بترتيب الرغبات التي سجلها الطالب.

