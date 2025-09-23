إعلان

توضيح مهم من التعليم العالي بشأن أولوية قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالتنسيق

كتب- عمر صبري:

04:57 م 23/09/2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط اضغط هنا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن المفاضلة بين الطلاب يكون المجموع الاعتباري للدرجات في شهادة الثانوية الأزهرية هو الأساس في المفاضلة بين الطلاب عند القبول.

وأضافت أنه سيتم ترتيبهم تنازليًا وفقًا لمجموعهم الاعتباري، مع توزيعهم على الكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة، مع الالتزام بترتيب الرغبات التي سجلها الطالب.

اقرأ أيضاً:

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالتنسيق وزارة التعليم العالي المجموع الاعتباري للدرجات شهادة الثانوية الأزهرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026