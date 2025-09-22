رابط وطرق الدفع لتسديد استمارة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الجامعات للعام 2025/2026 سيكون بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة في منطقة بين السرايات.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: **هنا**،

باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح، حيث تظهر للطالب بياناته كاملة (القسم – المجموع – اسم المعهد).

وشددت الوزارة على ضرورة سداد مقابل خدمة التنسيق ودليل الطالب إلكترونيًا فقط، وذلك من خلال: بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع الإلكتروني.

وأكدت أنه لن تُقبل أي وسيلة دفع أخرى، ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي عبر نفس الرابط: هنا،

من خلال صفحة خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية.

