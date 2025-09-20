رسميا.. درجات وتنسيق ليبيا علمي 2025 شهادات عربية

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة ليبيا علمي لعام 2025.

طب كفر الشيخ 407.950000

طب المنصورة 401.116667

طب طنطا 400.433333

طب الإسكندرية 399.750000

طب المنوفية بشبين الكوم 399.750000

طب القاهرة 399.410000

طب عين شمس 398.041667

طب الزقازيق 395.991667

طب بورسعيد 395.650000

هندسة الإسكندرية 393.941667

طب دمياط 392.916667

طب حلوان 392.233333

طب بنها 391.891667

طب السادات 391.550000

طب الفيوم 391.550000

طب بني سويف 391.208333

طب فاقوس 391.208333

طب السويس 390.525000

طب قناة السويس بالإسماعيلية 390.525000

طب أسيوط 389.841667

طب المنيا 389.500000

طب جنوب الوادي 389.500000

طب أسنان القاهرة 388.816667

طب أسنان الإسكندرية 388.475000

طب أسنان كفر الشيخ 386.083333

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 385.060000

طب أسنان المنصورة 385.058333

طب أسنان طنطا 384.716667

علاج طبيعي بنها 384.375000

طب أسنان الزقازيق 382.666667

طب أسنان الفيوم 381.641667

طب أسنان المنوفية 380.616667

طب أسنان عين شمس 379.591667

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 377.541667

صيدلة الإسكندرية 377.541667

طب أسنان أسيوط 377.541667

طب أسنان السويس 377.541667

هندسة كفر الشيخ 374.808333

طب أسنان بني سويف 374.466667

طب أسنان المنيا 374.125000

طب أسنان جنوب الوادي 373.783333

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 373.100000

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 371.733333

صيدلة الفيوم 370.708333

علاج طبيعي كفر الشيخ 370.366667

صيدلة دمنهور 370.025000

علاج طبيعي القاهرة 369.341667

هندسة دمياط 366.950000

هندسة بنها 364.216667

تجارة القاهرة 359.433333

هندسة القاهرة 357.383333

هندسة طنطا 354.308333

هندسة المنصورة 351.916667

هندسة الزقازيق 350.891667

تمريض الفيوم 347.133333

تمريض طنطا 341.666667

معهد فني صحي بنها 339.275000

تمريض دمنهور 338.933333

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 338.933333

تمريض كفر الشيخ 337.566667

ألسن كفر الشيخ 335.516667

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 325.950000

اقرأ أيضاً:

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد