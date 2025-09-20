رسميا.. درجات وتنسيق ليبيا علمي 2025 شهادات عربية
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة ليبيا علمي لعام 2025.
طب كفر الشيخ 407.950000
طب المنصورة 401.116667
طب طنطا 400.433333
طب الإسكندرية 399.750000
طب المنوفية بشبين الكوم 399.750000
طب القاهرة 399.410000
طب عين شمس 398.041667
طب الزقازيق 395.991667
طب بورسعيد 395.650000
هندسة الإسكندرية 393.941667
طب دمياط 392.916667
طب حلوان 392.233333
طب بنها 391.891667
طب السادات 391.550000
طب الفيوم 391.550000
طب بني سويف 391.208333
طب فاقوس 391.208333
طب السويس 390.525000
طب قناة السويس بالإسماعيلية 390.525000
طب أسيوط 389.841667
طب المنيا 389.500000
طب جنوب الوادي 389.500000
طب أسنان القاهرة 388.816667
طب أسنان الإسكندرية 388.475000
طب أسنان كفر الشيخ 386.083333
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 385.060000
طب أسنان المنصورة 385.058333
طب أسنان طنطا 384.716667
علاج طبيعي بنها 384.375000
طب أسنان الزقازيق 382.666667
طب أسنان الفيوم 381.641667
طب أسنان المنوفية 380.616667
طب أسنان عين شمس 379.591667
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 377.541667
صيدلة الإسكندرية 377.541667
طب أسنان أسيوط 377.541667
طب أسنان السويس 377.541667
هندسة كفر الشيخ 374.808333
طب أسنان بني سويف 374.466667
طب أسنان المنيا 374.125000
طب أسنان جنوب الوادي 373.783333
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 373.100000
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 371.733333
صيدلة الفيوم 370.708333
علاج طبيعي كفر الشيخ 370.366667
صيدلة دمنهور 370.025000
علاج طبيعي القاهرة 369.341667
هندسة دمياط 366.950000
هندسة بنها 364.216667
تجارة القاهرة 359.433333
هندسة القاهرة 357.383333
هندسة طنطا 354.308333
هندسة المنصورة 351.916667
هندسة الزقازيق 350.891667
تمريض الفيوم 347.133333
تمريض طنطا 341.666667
معهد فني صحي بنها 339.275000
تمريض دمنهور 338.933333
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 338.933333
تمريض كفر الشيخ 337.566667
ألسن كفر الشيخ 335.516667
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 325.950000
