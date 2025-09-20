طب عين شمس يتصدر.. نتيجة تنسيق البكالوريا الدولية 2025

كتب- عمر صبري:

كشف مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2025.



وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2025، كالتالي:

طب عين شمس 99.9000020

طب القاهرة 99.8000030

هندسة القاهرة 99.8000030

هندسة الإسكندرية 99.8000030

طب حلوان 99.6999970

طب بنها 99.4499970

طب الفيوم 99.4499970

صيدلة عين شمس 99.1500020

هندسة عين شمس 99.1500020

طب المنوفية بشبين الكوم 99.1500020

هندسة حلوان 98.6999970

طب السادات 98.6999970

طب أسوان 98.6999970

طب الإسكندرية 98.6999970

طب أسيوط 98.1500020

طب العريش 98.1500020

طب كفر الشيخ 98.1500020

طب بني سويف 98.1500020

هندسة بنها بشبرا 98.1500020

هندسة حلوان بالمطرية 98.1500020

طب قناة السويس بالإسماعيلية 98.1500020

طب الزقازيق 98.1500020

طب المنصورة 97.4000020

طب السويس 97.4000020

هندسة بنها 97.4000020

هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.4000020

طب فاقوس 97.4000020

طب الأقصر 97.4000020

طب طنطا 97.4000020

طب أسنان القاهرة 97.4000020

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 96.5500030

طب دمياط 96.5500030

طب المنيا 96.5500030

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 96.5500030

هندسة الفيوم 96.5500030

طب الوادي الجديد 96.5500030

طب بورسعيد 96.2817100

هندسة طنطا 95.5500030

طب سوهاج 95.5500030

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 95.5500030

طب أسنان عين شمس 95.5500030

هندسة المنصورة 95.5500030

كلية الهندسة جامعة دمنهور 95.5500030

طب جنوب الوادي 95.5500030

طب أسنان الفيوم 94.4499970

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 94.4499970

هندسة أسوان 94.4499970

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 93.1500020

علاج طبيعي القاهرة 93.1500020

سياسة واقتصاد السويس 93.1500020

طب أسنان المنوفية 93.1500020

إعلام القاهرة 93.1500020

طب أسنان الإسكندرية 93.1500020

فنون جميلة (فنون) حلوان 91.8000030

صيدلة القاهرة 91.8000030

طب أسنان طنطا 91.8000030

هندسة أسيوط 91.8000030

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 91.8000030

طب أسنان أسيوط 91.8000030

طب أسنان المنصورة 91.8000030

هندسة الزقازيق 91.8000030

هندسة كفر الشيخ 91.8000030

هندسة بترول وتعدين السويس 91.8000030

هندسة السويس 90.9817070

طب أسنان الزقازيق 90.2500000

صيدلة حلوان 90.2500000

هندسة المنيا 90.2500000

طب أسنان بني سويف 90.2500000

علاج طبيعي بنها 90.2500000

هندسة بور سعيد 90.2500000

هندسة بني سويف 90.2500000

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 90.2500000

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 90.2500000

حقوق القاهرة 88.5500030

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 88.5500030

ألسن عين شمس 88.5500030

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 88.5500030

هندسة دمياط 88.5500030

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 86.6500020

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 86.6500020

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 86.6500020

حقوق انتساب موجه القاهرة 86.6500020

هندسة الوادي الجديد 86.6500020

تجارة القاهرة 86.6500020

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 82.5500030

فنون تطبيقية حلوان 82.5500030

علوم القاهرة 82.5500030

تجارة عين شمس 80.4000020

ألسن الفيوم 80.4000020

ألسن كفر الشيخ 78.0999980

