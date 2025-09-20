طب عين شمس يتصدر.. نتيجة تنسيق البكالوريا الدولية 2025
كتب- عمر صبري:
كشف مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2025.
وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2025، كالتالي:
طب عين شمس 99.9000020
طب القاهرة 99.8000030
هندسة القاهرة 99.8000030
هندسة الإسكندرية 99.8000030
طب حلوان 99.6999970
طب بنها 99.4499970
طب الفيوم 99.4499970
صيدلة عين شمس 99.1500020
هندسة عين شمس 99.1500020
طب المنوفية بشبين الكوم 99.1500020
هندسة حلوان 98.6999970
طب السادات 98.6999970
طب أسوان 98.6999970
طب الإسكندرية 98.6999970
طب أسيوط 98.1500020
طب العريش 98.1500020
طب كفر الشيخ 98.1500020
طب بني سويف 98.1500020
هندسة بنها بشبرا 98.1500020
هندسة حلوان بالمطرية 98.1500020
طب قناة السويس بالإسماعيلية 98.1500020
طب الزقازيق 98.1500020
طب المنصورة 97.4000020
طب السويس 97.4000020
هندسة بنها 97.4000020
هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.4000020
طب فاقوس 97.4000020
طب الأقصر 97.4000020
طب طنطا 97.4000020
طب أسنان القاهرة 97.4000020
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 96.5500030
طب دمياط 96.5500030
طب المنيا 96.5500030
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 96.5500030
هندسة الفيوم 96.5500030
طب الوادي الجديد 96.5500030
طب بورسعيد 96.2817100
هندسة طنطا 95.5500030
طب سوهاج 95.5500030
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 95.5500030
طب أسنان عين شمس 95.5500030
هندسة المنصورة 95.5500030
كلية الهندسة جامعة دمنهور 95.5500030
طب جنوب الوادي 95.5500030
طب أسنان الفيوم 94.4499970
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 94.4499970
هندسة أسوان 94.4499970
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 93.1500020
علاج طبيعي القاهرة 93.1500020
سياسة واقتصاد السويس 93.1500020
طب أسنان المنوفية 93.1500020
إعلام القاهرة 93.1500020
طب أسنان الإسكندرية 93.1500020
فنون جميلة (فنون) حلوان 91.8000030
صيدلة القاهرة 91.8000030
طب أسنان طنطا 91.8000030
هندسة أسيوط 91.8000030
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 91.8000030
طب أسنان أسيوط 91.8000030
طب أسنان المنصورة 91.8000030
هندسة الزقازيق 91.8000030
هندسة كفر الشيخ 91.8000030
هندسة بترول وتعدين السويس 91.8000030
هندسة السويس 90.9817070
طب أسنان الزقازيق 90.2500000
صيدلة حلوان 90.2500000
هندسة المنيا 90.2500000
طب أسنان بني سويف 90.2500000
علاج طبيعي بنها 90.2500000
هندسة بور سعيد 90.2500000
هندسة بني سويف 90.2500000
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 90.2500000
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 90.2500000
حقوق القاهرة 88.5500030
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 88.5500030
ألسن عين شمس 88.5500030
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 88.5500030
هندسة دمياط 88.5500030
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 86.6500020
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 86.6500020
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 86.6500020
حقوق انتساب موجه القاهرة 86.6500020
هندسة الوادي الجديد 86.6500020
تجارة القاهرة 86.6500020
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 82.5500030
فنون تطبيقية حلوان 82.5500030
علوم القاهرة 82.5500030
تجارة عين شمس 80.4000020
ألسن الفيوم 80.4000020
ألسن كفر الشيخ 78.0999980
