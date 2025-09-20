نتيجة تنسيق شهادة البكالوريا الفرنسية المعادلة الأجنبية 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الفرنسية لعام 2025 كالتالي:
طب القاهرة 505.042236
طب عين شمس 501.507751
طب حلوان 499.482513
طب المنوفية بشبين الكوم 499.028564
طب الفيوم 495.640503
طب بنها 494.665009
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 494.519806
طب بني سويف 490.232758
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 488.924988
هندسة القاهرة 488.057678
طب الزقازيق 487.277679
هندسة عين شمس 485.358002
هندسة حلوان 485.056458
طب أسوان 484.860352
طب الإسكندرية 483.517242
هندسة حلوان بالمطرية 482.668976
سياسة واقتصاد السويس 481.545013
سياسة واقتصاد بني سويف 480.671051
هندسة بنها بشبرا 479.204041
تخطيط عمراني القاهرة 479.063782
طب طنطا 478.565186
حقوق القاهرة 476.869049
طب المنيا 475.929474
طب أسيوط 475.633057
هندسة الفيوم 474.739014
طب المنصورة 474.575012
هندسة المنوفية بشبين الكوم 473.385986
هندسة بنها 473.193481
علاج طبيعي القاهرة 473.037506
إعلام القاهرة 472.606995
هندسة الإسكندرية 472.595703
طب السادات 472.195526
كلية الهندسة جامعة دمنهور 470.869232
طب كفر الشيخ 470.177429
هندسة بورسعيد 470.090637
هندسة المنصورة 469.134613
طب الأقصر 468.864288
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 468.267303
طب أسنان عين شمس 468.226624
هندسة بترول وتعدين السويس 467.973999
طب السويس 467.729462
هندسة الزقازيق 467.656250
طب قناة السويس بالإسماعيلية 467.253571
هندسة أسوان 466.572113
طب العريش 465.713715
هندسة السويس 465.144989
طب فاقوس 464.009613
طب الوادي الجديد 463.971558
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 463.688782
طب بورسعيد 463.336609
طب دمياط 463.263397
هندسة أسيوط 462.933929
هندسة دمياط 462.316010
طب جنوب الوادي 461.959625
هندسة طنطا 461.250000
طب سوهاج 461.250000
طب أسنان القاهرة 459.022491
طب أسنان الإسكندرية 458.766357
طب أسنان طنطا 458.472595
حقوق عين شمس 458.431244
هندسة المنيا 458.104309
هندسة سوهاج 455.665527
هندسة الوادي الجديد 455.100006
طب أسنان المنوفية 454.492584
هندسة بني سويف 451.170837
ألسن عين شمس 449.163544
طب أسنان الفيوم 449.028839
إعلام عين شمس 448.708832
هندسة جنوب الوادي 447.967712
طب أسنان كفر الشيخ 446.470154
هندسة كفر الشيخ 446.269226
طب أسنان أسيوط 445.643555
صيدلة عين شمس 444.684662
فنون جميلة (عمارة) حلوان 444.630371
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 443.922607
صيدلة القاهرة 442.616974
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 441.898010
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 441.042847
تجارة عين شمس 439.366241
آثار القاهرة 439.334534
صيدلة حلوان 434.892853
طب أسنان السويس 434.458618
حقوق حلوان 434.209534
طب أسنان الزقازيق 433.350769
صيدلة الفيوم 432.549988
ألسن الفيوم 432.282623
طب أسنان المنصورة 431.998077
طب أسنان بني سويف 431.987915
طب أسنان المنيا 431.891083
طب أسنان جنوب الوادي 431.560333
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 431.216949
علاج طبيعي بنها 430.939301
علاج طبيعي السويس 430.875824
هندسة الطاقة أسوان 429.828461
صيدلة الإسكندرية 428.257813
تجارة القاهرة 427.220001
صيدلة المنوفية 427.193542
علاج طبيعي بني سويف 426.541382
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 425.997314
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 425.210999
صيدلة المنصورة 424.276794
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 422.497101
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 421.168976
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 413.331238
علاج طبيعي بورسعيد 412.759613
صيدلة دمنهور 410.394226
صيدلة مدينة السادات 409.816956
علاج طبيعي جنوب الوادي 407.024200
إعلام المنوفية 406.583344
صيدلة طنطا 406.032257
إعلام بني سويف 405.489990
علاج طبيعي كفر الشيخ 404.717316
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 403.959808
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 403.480988
علاج طبيعي قناة السويس 401.873199
آداب القاهرة 399.750000
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 398.285706
صيدلة أسيوط 396.972595
حقوق انتساب موجه عين شمس 396.897827
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 393.994232
تجارة وإدارة أعمال حلوان 392.489594
صيدلة الزقازيق 390.232147
طب بيطري القاهرة 389.235474
طب بيطري عين شمس 388.108917
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 387.883667
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 384.375000
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 383.586548
حقوق بنها 381.032623
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 380.241943
حقوق انتساب موجه القاهرة 374.755768
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 373.510010
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 368.645203
حقوق انتساب موجه حلوان 367.595367
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 363.756744
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 363.234375
دار العلوم القاهرة 359.997833
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 353.177429
