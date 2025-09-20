نتيجة تنسيق شهادة البكالوريا الفرنسية المعادلة الأجنبية 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الفرنسية لعام 2025 كالتالي:

طب القاهرة 505.042236

طب عين شمس 501.507751

طب حلوان 499.482513

طب المنوفية بشبين الكوم 499.028564

طب الفيوم 495.640503

طب بنها 494.665009

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 494.519806

طب بني سويف 490.232758

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 488.924988

هندسة القاهرة 488.057678

طب الزقازيق 487.277679

هندسة عين شمس 485.358002

هندسة حلوان 485.056458

طب أسوان 484.860352

طب الإسكندرية 483.517242

هندسة حلوان بالمطرية 482.668976

سياسة واقتصاد السويس 481.545013

سياسة واقتصاد بني سويف 480.671051

هندسة بنها بشبرا 479.204041

تخطيط عمراني القاهرة 479.063782

طب طنطا 478.565186

حقوق القاهرة 476.869049

طب المنيا 475.929474

طب أسيوط 475.633057

هندسة الفيوم 474.739014

طب المنصورة 474.575012

هندسة المنوفية بشبين الكوم 473.385986

هندسة بنها 473.193481

علاج طبيعي القاهرة 473.037506

إعلام القاهرة 472.606995

هندسة الإسكندرية 472.595703

طب السادات 472.195526

كلية الهندسة جامعة دمنهور 470.869232

طب كفر الشيخ 470.177429

هندسة بورسعيد 470.090637

هندسة المنصورة 469.134613

طب الأقصر 468.864288

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 468.267303

طب أسنان عين شمس 468.226624

هندسة بترول وتعدين السويس 467.973999

طب السويس 467.729462

هندسة الزقازيق 467.656250

طب قناة السويس بالإسماعيلية 467.253571

هندسة أسوان 466.572113

طب العريش 465.713715

هندسة السويس 465.144989

طب فاقوس 464.009613

طب الوادي الجديد 463.971558

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 463.688782

طب بورسعيد 463.336609

طب دمياط 463.263397

هندسة أسيوط 462.933929

هندسة دمياط 462.316010

طب جنوب الوادي 461.959625

هندسة طنطا 461.250000

طب سوهاج 461.250000

طب أسنان القاهرة 459.022491

طب أسنان الإسكندرية 458.766357

طب أسنان طنطا 458.472595

حقوق عين شمس 458.431244

هندسة المنيا 458.104309

هندسة سوهاج 455.665527

هندسة الوادي الجديد 455.100006

طب أسنان المنوفية 454.492584

هندسة بني سويف 451.170837

ألسن عين شمس 449.163544

طب أسنان الفيوم 449.028839

إعلام عين شمس 448.708832

هندسة جنوب الوادي 447.967712

طب أسنان كفر الشيخ 446.470154

هندسة كفر الشيخ 446.269226

طب أسنان أسيوط 445.643555

صيدلة عين شمس 444.684662

فنون جميلة (عمارة) حلوان 444.630371

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 443.922607

صيدلة القاهرة 442.616974

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 441.898010

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 441.042847

تجارة عين شمس 439.366241

آثار القاهرة 439.334534

صيدلة حلوان 434.892853

طب أسنان السويس 434.458618

حقوق حلوان 434.209534

طب أسنان الزقازيق 433.350769

صيدلة الفيوم 432.549988

ألسن الفيوم 432.282623

طب أسنان المنصورة 431.998077

طب أسنان بني سويف 431.987915

طب أسنان المنيا 431.891083

طب أسنان جنوب الوادي 431.560333

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 431.216949

علاج طبيعي بنها 430.939301

علاج طبيعي السويس 430.875824

هندسة الطاقة أسوان 429.828461

صيدلة الإسكندرية 428.257813

تجارة القاهرة 427.220001

صيدلة المنوفية 427.193542

علاج طبيعي بني سويف 426.541382

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 425.997314

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 425.210999

صيدلة المنصورة 424.276794

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 422.497101

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 421.168976

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 413.331238

علاج طبيعي بورسعيد 412.759613

صيدلة دمنهور 410.394226

صيدلة مدينة السادات 409.816956

علاج طبيعي جنوب الوادي 407.024200

إعلام المنوفية 406.583344

صيدلة طنطا 406.032257

إعلام بني سويف 405.489990

علاج طبيعي كفر الشيخ 404.717316

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 403.959808

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 403.480988

علاج طبيعي قناة السويس 401.873199

آداب القاهرة 399.750000

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 398.285706

صيدلة أسيوط 396.972595

حقوق انتساب موجه عين شمس 396.897827

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 393.994232

تجارة وإدارة أعمال حلوان 392.489594

صيدلة الزقازيق 390.232147

طب بيطري القاهرة 389.235474

طب بيطري عين شمس 388.108917

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 387.883667

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 384.375000

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 383.586548

حقوق بنها 381.032623

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 380.241943

حقوق انتساب موجه القاهرة 374.755768

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 373.510010

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 368.645203

حقوق انتساب موجه حلوان 367.595367

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 363.756744

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 363.234375

دار العلوم القاهرة 359.997833

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 353.177429



