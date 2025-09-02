إعلان

قرار حكومي.. تخفيض تنسيق الجامعات 1% لأبناء هذه المحافظة

03:42 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

تنسيق الجامعات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق الجامعات تخفيض تنسيق الجامعات مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026