قرار حكومي.. تخفيض تنسيق الجامعات 1% لأبناء هذه المحافظة

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

