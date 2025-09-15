كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق طلاب الشهادات الفنية لعام 2025 (دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية)، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق: اضغط هنا.

أعداد المتقدمين والمرشحين

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لهذه المرحلة 283,508 طالبًا وطالبة، فيما تم ترشيح 276,071 طالبًا وطالبة للكليات والمعاهد المختلفة، بعد أن أتيح لهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من الخميس 4 سبتمبر وحتى السبت 13 سبتمبر 2025.

الطلاب المستنفدون لرغباتهم

قررت وزارة التعليم العالي، أن 7,437 طالبًا وطالبة استنفدوا رغباتهم نظرًا لاختيارهم كليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لهؤلاء الطلاب إعادة تسجيل رغباتهم مجددًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، تزامنًا مع فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب التعليم الفني.

