تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. هل يجوز لطلاب العام الماضي تسجيل رغباتهم حاليًا؟

03:58 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي الحاصلين على الثانوية العامة من العام المدرسي (2024-2025).

وقد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بالمعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وزارة التعليم العالي التنسيق الإلكتروني أيمن عاشور
